Iran, carine, Vrhovni sud: Šta je Tramp poručio u godišnjem obraćanju naciji

Američki predsjednik Donald Tramp održao je godišnje obraćanje naciji u kojem je govorio o radu svoje administracije.

Tramp je kritikovao Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, te govorio o mogućem napadu na Iran i Venecuelu.

Stanje Irana

Tramp je poručio da sve opcije ostaju na stolu kada je riječ o Iranu, naglasivši da je dugogodišnja politika Sjedinjenih Američkih Država da se Iranu nikada ne dozvoli da dođe do nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, Teheran želi postići dogovor, ali „još nismo čuli one tajne riječi: ‘Nikada nećemo izgraditi nuklearno oružje’“.

„Već su razvili rakete koje mogu ugroziti Evropu i naše baze u inostranstvu, a rade na izgradnji raketa koje će uskoro moći dosegnuti Sjedinjene Američke Države“, rekao je Tramp.

Podsjetio je da su u junu Sjedinjene Američke Države pogodile tri iranska nuklearna postrojenja, tvrdeći da je ta operacija rezultirala „potpunim uništenjem“ iranskog nuklearnog programa.

U utorak je ponovio da je američka vojska uništila iranski program nuklearnog oružja.

Tramp je kazao da je Iran tokom ljeta upozoren da ne pokušava obnoviti svoj nuklearni program, ali da „ipak nastavljaju, započinjući sve iznova“.

„Mi smo ga izbrisali, a oni žele sve ponovo započeti“, rekao je, dodajući da Iran „ponovo slijedi svoje zlokobne ambicije“.

„Moja je namjera da ovaj problem riješimo putem diplomatije. Ali jedno je sigurno: nikada neću dozvoliti da najveći svjetski sponzor terorizma ima nuklearno oružje. To se neće desiti“, poručio je.

Govorio o međunarodnim konfliktima

Govoreći o međunarodnim konfliktima, Tramp je istakao da njegova administracija „naporno radi“ na okončanju „ubijanja i klanja između Rusije i Ukrajine, gdje svakog mjeseca gine 25.000 vojnika“.

Taj sukob nazvao je „ratom koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik“.

Predsjednik se pohvalio i okončanjem osam ratova u prvih deset mjeseci svog mandata.

„Kao predsjednik, uspostavljaću mir gdje god mogu, ali nikada neću oklijevati da se suprotstavim prijetnjama Americi gdje god to bude potrebno“, rekao je.

Kritikovao Vrhovni sud

Kako se i očekivalo, izrazio je nezadovoljstvo presudom Vrhovnog suda, prema kojoj je prekoračio svoja predsjednička ovlašćenja uvođenjem brojnih globalnih carina na osnovu Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama.

„Koristio sam te carine, prikupio stotine milijardi dolara kako bih sklopio sjajne dogovore za našu zemlju, i na ekonomskom i na bezbjednosnom planu. Sve je funkcionisalo dobro. Pljačkali su nas tako loše. Svi to znate. Svi to znaju, čak i demokrate to znaju“, rekao je Tramp.

Presudu je nazvao „nesrećnom“, iako su četiri sudije koje su prisustvovale obraćanju sjedile direktno u njegovom vidokrugu.

Iako je netačno tvrdio da su carine dovele do „nulte inflacije“ i „ogromnog rasta“, odluku suda ocijenio je kao „razočaravajuću“.

Potom je istakao nove globalne carine od 15 odsto, uvedene prema članu 122 Zakona o trgovini.

„One su malo složenije, ali su vjerovatno čak i bolje, jer vode ka rješenju koje će biti još snažnije nego ranije“, kazao je.

Netačno je naveo da ove dažbine neće zahtijevati nadzor Kongresa, iako one mogu trajati najviše 150 dana prije nego što Kongres mora odobriti njihovo produženje.

U svom govoru Tramp nije spomenuo Epstajnove dokumente, a obraćanje su u više navrata prekidali demokratski uzvici i zvižduci.

Osvrnuo se i na ljude iz Somalije, te dodijelio više priznanja.