Sijarto upozorio: Brisel planira da zabrani ruski gas

Još jedan razlog da aktuelna vlada pobijedi na izborima je to što će spriječiti Brisel da sprovede plan da odmah nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj zabrani uvoz ruske nafte, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Ranije su mediji javili da Evropska komisija planira da 15. aprila predloži zakon o zabrani uvoza ruske nafte.

Prijedlog će biti iznesen nakon izbora u Mađarskoj kako bi se osiguralo da zabrana značajno ne utiče na glasanje, naveli su zvaničnici EU.

"Još jedan razlog zašto nam je potrebna suverena vlada sposobna da kaže `ne` Briselu. Stranka pod kontrolom Brisela očigledno neće reći `ne` i neće spriječiti ukidanje programa smanjenja računa za komunalne usluge", rekao je Sijarto za mađarski portal "Indeks".

Osvrćući se na energetsku situaciju u zemlji, on je ocijenio da Vertikalni gasni koridor nema kapacitet da snabdijeva Mađarsku gasom, i da je taj pravac 20 odsto skuplji od gasovoda Turk Strim, preko kojeg Budimpešta dobija ruski gas.

"Mađarska je otvorena za povoljne ponude, zbog čega učestvuje i u takozvanom projektu Vertikalnog koridora, ali i ovdje moramo biti jasni kada je riječ o fizičkim ograničenjima. Trenutni kapacitet Vertikalnog koridora nije dovoljan da u potpunosti snabdije Mađarsku. Da i ne govorimo o tome da su isporuke ovom rutom trenutno 20 odsto skuplje nego preko drugih pravaca koji vode ka Mađarskoj, uključujući gasovod TurkStrim", dodao je Sijarto.