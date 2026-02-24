Pobjegle iz prikolice: Krave regulisale saobraćaj na auto-putu

Na auto-putu "New York State Thruway" vladao je pravi haos kada su tri krave pobjegle iz prikolice za stoku i ušle u saobraćaj na međudržavnoj cesti 90.

Policija države Njujork izjavila je da je prikolica bila parkirana na bankini auto-puta na izlazu 56 u Blasdejlu, blizu Bafala, zbog mehaničkog problema kada su tri krave u poned‌jeljak pobjegle i ušle na auto-put.

Krave su se kretale naprijed-nazad s ceste pokušavajući izbjeći policiju, svoje vlasnike i prolaznike koji su stali kako bi pomogli. Saobraćaj je bio usporen u oba smjera tokom potjere.

Vlasti su izjavile da su dvije krave brzo uhvaćene, ali treća je uspjela izbjeći hvatanje još neko vrijeme prije nego što su je vlasnici osigurali.

Krave su sigurno uklonjene s mjesta događaja, ali Uprava auto-puta "New York State Thruway" upozorila je da su zbog incidenta i dalje postojali zastoji u saobraćaju, navodi "Upi".