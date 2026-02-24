Otac tinejdžera koji je počinio masakr u školi: Pušku sam mu kupio za Božić

Nedugo nakon što je njegov sin tinejdžer počinio smrtonosni napad u srednjoj školi u Džordžiji, Colin Gray objasnio je policiji zašto mu je kupio jurišnu pušku AR-15 uprkos njegovom sve agresivnijem ponašanju i potrebi za psihološkom pomoći.

Rekao je da je dječaku pušku kao "veliki božićni dar" donio Djed Mraz. Komentari su dio snimka policijskog ispitivanja koji je prikazan na suđenju ocu, Colin Gray, optuženom za ubistvo iz nehata. U napadu koji se dogodio 4. septembra 2024. u srednjoj školi Apalachee High School u Winder ubijene su četiri osobe, a devet ih je ranjeno, prenosi CNN.

Optužbe za ubistvo iz nehata

Colin Gray izjasnio se da nije kriv po gotovo 30 tačaka optužnice, uključujući po dvije tačke za ubistvo drugog stepena i ubistvo iz nehata. Tužioci tvrde da je sinu Colt Gray omogućio pristup vatrenom oružju uprkos ranijim upozorenjima da je opasan za druge, što smatraju krivičnim djelom krajnje nepažnje. Njegov advokat je u uvodnoj riječi rekao da Colin Gray nije znao da njegov sin planira pucnjavu i da je preduzimao korake kako bi mu pomogao.

Suđenje Colin Gray dio je šireg trenda pozivanja na odgovornost većeg broja ljudi za školske pucnjave, uključujući roditelje počinilaca. Slučaj je vrlo sličan suđenjima James Crumbley i Jennifer Crumbley, čiji je tada 15-godišnji sin 2021. godine ubio četvoro učenika u svojoj srednjoj školi u Michigan.

Colt Gray, koji sada ima 16 godina, priznao je da je počinio pucnjavu i izjasnio se da nije kriv po 55 tačaka optužnice, uključujući četiri za ubistvo s predumišljajem. Datum njegovog suđenja još nije određen.

U snimljenom razgovoru s policijom, prikazanom na sudu, Colin Gray rekao je da je sina htio uvesti u lov na jelene kako bi mu pomogao da se nosi s turbulentnim porodičnim životom. Ispričao je da je Colt Gray ustrijelio jelena pri prvom izlasku, zbog čega je otac povjerovao da su "stvari krenule nabolje".

"U glavi sam mislio, Boga mi, da će od tog trenutka sve biti savršeno", rekao je.

Međutim, puška koju je Kolt koristio se zaglavila, pa mu je otac rekao: "Nastavimo tako, dobro ti ide, možda ti Djed Mraz donese jednu".

Zatim mu je kupio pušku kao božićni poklon i održao mu „čitavo predavanje“ o bezbjednosti oružja.

Sin je postajao sve agresivniji

U istom razgovoru s policijom, Colin Gray rekao je da je ponašanje njegovog sina eskaliralo i postalo agresivnije u pet do sedam mjeseci prije pucnjave. Ispričao je da je dolazilo i do fizičkih sukoba, pri čemu bi ga sin "napao", a on bi pokušavao da ga obuzda dok se ne smiri. Dodao je da Colt Gray nije redovno išao u školu i da je bio žrtva vršnjačkog nasilja.

Istražiteljki je rekao da je posljednje sedmice prije napada pokušavao da sinu obezbijedi psihološku pomoć. „Znam da mu treba neko - ne na ovoj razini, naravno - znam da je on normalan klinac koji se nosi s gomilom problema“, rekao je i dodao: „Kunem se Bogom da je ovo posljednja stvar koju sam očekivao. Tako nešto mi nije bilo ni na kraj pameti.“ Ujutro na dan pucnjave, rekao je, održao mu je „motivacioni govor“ kako bi ga podstakao da ide u školu, rekavši mu da je „super ponosan“ na njega. Kasnije je primio poruke od sina koje su glasile "Žao mi je" i "Nisi ti kriv". Kada je čuo za pucnjavu, otišao je kući da provjeri pušku AR-15, koja je bila u sinovljevoj sobi, ali je nije bilo. "Uznemiren sam i tužan, ali sam stvarno ljut", rekao je policiji.

Istražiteljka ocu: "Zvučite kao sjajan otac"

Za odbranu, snimak je prikazao Colin Gray kao zaposlenog oca koji se trudi da brine o troje djece dok pomaže supruzi u oporavku od zavisnosti od droge i alkohola. Rekao je da ne vjeruje u "staromodno" kažnjavanje remenom i da je za svoju djecu stvorio siguran „mjehur“ kako bi mu bez straha mogli govoriti o svojim problemima.

Pred kraj snimka, dok je Colin Gray plakao i teško disao, specijalna agentica Kelsey Ward, koja ga je ispitivala, uputila mu je riječi podrške. "Ovo nije vaša krivica", rekla mu je. "Zvučite kao sjajan otac". Na to je on odgovorio: "Očigledno ne. Samo znam da se nešto loše dogodilo i želim nekome da se izvinim, ali ne znam kome". Dok se taj dio snimka prikazivao u sudnici, odmahnuo je glavom i prekrio lice rukom.

Agentica Kelsey Ward je na sudu posvjedočila da je njen komentar imao za cilj da zadrži njegovu saradnju i održi dobar odnos. Nakon razgovora, Grej joj je pristao da da pristup istoriji svog telefona, potvrdila je, piše Indeks.