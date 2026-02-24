Putin: Neprijatelj nije uspio

Neprijatelj nije uspio da porazi Rusiju, iako toliko to želi, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na godišnjem proširenom sastanku Federalne službe bezbednosti (FSB) Ruske Federacije u Moskvi i dodao da su se pojavile informacije o pripremanju eksplozije na "Turskom" i "Plavom toku".

"Ne uspijevaju da nanesu strateški poraz Rusiji. Nikako ne uspijevaju. Ali oni to toliko žele — ne mogu da žive bez toga. Ili misle da ne mogu. Apsolutno moraju da poraze Rusiju. Traže bilo koji način, bilo šta", istakao je Putin.

Sami će sebe dovesti do krajnje linije, "a zatim će zažaliti", upozorio je.

"Danas je komplikovana međunarodna situacija, naglo su zaoštreni konflikti u cijelom nizu regiona svijeta. Specijalna operacija zahtijeva od saradnika FSB-a da budu maksimalno fokusirani i koncentrisani", naveo je ruski lider.

Neprijatelj nije uspio da zada strateški poraz Rusiji na bojnom polju, zato se fokusira na "individualni i masovni teror", primijetio je predsjednik Rusije. U pitanju su granatiranje gradova, sabotaže na infrastrukturi i atentati na vojna lica, precizirao je.

"Oni ne znaju šta da urade da bi uništili mirovni proces i pokušaj diplomatskog rješenja. Čine sve što mogu da nešto izazovu i poremete sve što je postignuto na ovom pregovaračkom putu", rekao je Putin.

Neprijatelj ne zazire ni pred kakvim sredstvima u borbi protiv Rusije, podvukao je predsjednik i skrenuo pažnju na to da su se pojavile informacije o mogućnosti prebacivanja isporuke komponenti u Ukrajinu, kao i o podmetanju eksplozija na "Turskom" i "Plavom toku".

"Sada postoje i naše operativne informacije. Trebalo bi danas da bude u medijima, vjerovatno već jeste, nisam još imao priliku da pogledam, ali riječ je o mogućoj eksploziji naših gasnih sistema po dnu Crnog mora. To su takozvani 'Turski tok' i 'Plavi tok'", rekao je šef države.

Treba aktivirati borbu protiv terorizma i ekstremizma, dodao je. Eksplozivna naprava domaće izrade koja je juče detonirana u blizini Savelovske stanice aktivirana je daljinski, izjavio je Putin.

"Već je jasno da je, sudeći po svemu, ovo danas uobičajena metoda regrutovanja na mreži. Najverovatnije su nekoj osobi podmetnuli eksplozivnu napravu, a zatim daljinski detonirali i nju i predviđenu metu napada, u ovom slučaju, zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova", objasnio je predsjednik.

Prema njegovim riječima, potencijal službe mora biti u potpunosti iskorišćen za neutralizaciju potencijalnih prijetnji Ruskoj Federaciji.

Posebno je istakao one koji direktno učestvuju u SVO i rešavaju najvažnije zadatke u očuvanju bezbednosti nacionalnih interesa Rusije.

Zatim je održan minut ćutanja za pale borce.

Događaj je posvećen sumiranju rada službe u protekloj godini i identifikovanju ključnih zadataka za blisku budućnost. Plan je da se razgovara o pitanjima nacionalne bezbednosti, borbe protiv terorizma i drugim hitnim savremenim izazovima.