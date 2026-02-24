"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

Izvor:
Agencije
24.02.2026
11:18
Komentari:0
Specijalna vojna operacija pretvorila se u sukob velikih razmjera između Rusije i Zapada, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Specijalna vojna operacija se, nakon direktne intervencije zapadnoevropskih zemalja i SAD u tom sukobu, de fakto pretvorila u mnogo veći sukob između Rusije i zemalja Zapada, koje su težile i još teže cilju da slome našu zemlju", rekao je Peskov novinarima.
Peskov je odbio da komentariše izvještaje o navodnim razgovorima Rusije i SAD u Ženevi o kontroli nuklearnog oružja.
Portparol Kremlja je rekao i da još ne može da navede tačne datume za novi krug pregovora o Ukrajini, jer oni još nisu dogovoreni.
Peskov je naveo da se Kremlj nada da će se proces pregovora o Ukrajini nastaviti i obavijestiće o lokaciji i vremenu sastanka kada se postigne razumijevanje između strana u tom smislu.
"Specijalna vojna operacija se nastavlja. Istovremeno, Rusija ostaje otvorena za postizanje svojih ciljeva političkim i diplomatskim sredstvima, a rad u tom pravcu se, takođe, nastavlja", istakao je Peskov.
On je naglasio da Rusija nastavlja napore da riješi situaciju u Ukrajini mirnim putem.
Peskov je poručio da je stav Rusije o situaciji u Ukrajini jasan i dosljedan i da sada sve zavisi od postupaka Kijeva.
Svijet
1 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
17 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
49
11
44
11
20
11
18
11
12
Trenutno na programu