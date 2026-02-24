Logo
"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

Izvor:

Agencije

24.02.2026

11:18

Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Specijalna vojna operacija pretvorila se u sukob velikih razmjera između Rusije i Zapada, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Specijalna vojna operacija se, nakon direktne intervencije zapadnoevropskih zemalja i SAD u tom sukobu, de fakto pretvorila u mnogo veći sukob između Rusije i zemalja Zapada, koje su težile i još teže cilju da slome našu zemlju", rekao je Peskov novinarima.

Peskov je odbio da komentariše izvještaje o navodnim razgovorima Rusije i SAD u Ženevi o kontroli nuklearnog oružja.

NISU DOGOVORENI DATUMI ZA NOVI KRUG PREGOVORA

Portparol Kremlja je rekao i da još ne može da navede tačne datume za novi krug pregovora o Ukrajini, jer oni još nisu dogovoreni.

Peskov je naveo da se Kremlj nada da će se proces pregovora o Ukrajini nastaviti i obavijestiće o lokaciji i vremenu sastanka kada se postigne razumijevanje između strana u tom smislu.

"Specijalna vojna operacija se nastavlja. Istovremeno, Rusija ostaje otvorena za postizanje svojih ciljeva političkim i diplomatskim sredstvima, a rad u tom pravcu se, takođe, nastavlja", istakao je Peskov.

On je naglasio da Rusija nastavlja napore da riješi situaciju u Ukrajini mirnim putem.

Peskov je poručio da je stav Rusije o situaciji u Ukrajini jasan i dosljedan i da sada sve zavisi od postupaka Kijeva.

