Zaharova objasnila zbog čega je počela Specijalna operacija u Ukrajini

Izvor:

Sputnik Srbija

24.02.2026

08:40

Komentari:

0
Захарова објаснила због чега је почела Специјална операција у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Nepoštovanje Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i partnerstvu sa strane Kijeva dovelo je do odluke o početku Specijalne vojne operacije, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Rukovodstvo Ukrajine je godinama sprovodilo politiku grubog i sistematskog kršenja Sporazuma koja se može kvalifikovati kao odustajanje od njegove realizacije što je potom dovelo do toga da rusko rukovodstvo donese odluku o početku Specijalne operacije - rekla je Zaharova za Sputnjik.

Украјина, Еуромајдан

Svijet

Prevrat i paljenje naroda: Četiri godine od SVO, ali ne i od početka sukoba u Ukrajini - Kako je sve krenulo?

Tako je 2004. godine tadašnji predsednik Ukrajine Leonid Kučma ratifikovao Memorandum o uzajamnom razumevanju između vlade i štaba glavnokomandujućeg snagama NATO na Atlantiku i u Evropi. Dokument je potvrđivao da Kijev podržava operacije Alijanse.

Prema tom Memorandumu, Ukrajina se obavezala da pruža tehničku, informacionu i svaku drugu pomoć jedinicama NATO tokom vojnih manevara. Zemlja je, takođe, dopustila da se na njenoj teritoriji privremeno raspoređuju jedinice strateške komande NATO, rekla je Zaharova.

U aprilu 2005. godine ukrajinske vlasti su unele amandmane u vojnu doktrinu. Od tog momenta pristupanje NATO postalo je strateški cilj

Ukrajine. Nakon toga, Kijev je 2008. godine želio da se priključi mapi puta ka članstvu.

- Predsjednik je 3. septembra 2018. godine podneo Radi nacrt zakona o izmjenama Ustava koji se tiču strateškog kursa države u pravcu punopravnog članstva u EU i NATO koji je 7. februara 2019. godine usvojen u parlamentu - napomenula je Zaharova.

Jačanje kursa u pravcu članstva u Alijansi na ustavnom nivou praktično je značilo kršenje člana 6 Sporazuma o prijateljstvu sa Rusijom, dodala je ona.

Upravo u tom trenutku, istakla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Ukrajina je i zvanično odustala od neutralnog i vanblokovskog statusa, kršeći tako u Budimpeštanski memorandum.

Moskva je više puta isticala da je potencijalno članstvo Kijeva u NATO prijetnja za bezbjednost Rusije.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, takođe, više puta ukazivao da je opasnost od ulaska Ukrajine u Alijansu jedan od razloga za početak SVO.

