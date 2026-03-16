Drama na Kubi: Nestalo struje na cijelom ostrvu, kriza se produbljuje

16.03.2026

20:09

Драма на Куби: Нестало струје на цијелом острву, криза се продубљује
Foto: Tanjug/AP/Ramon Espinosa

Zvaničnici na Kubi izvještavaju o nestanku struje na cijelom ostrvu u zemlji sa oko 11 miliona stanovnika, dok se energetska i ekonomska kriza produbljuju.

Ministarstvo energetike i rudarstva navodi "potpuno isključivanje" električnog sistema zemlje i kaže da sprovodi istragu, prenijela je agencija AP.

Predsjednik Migel Dijaz-Kanel je upozorio da ostrvo nije primalo pošiljke nafte više od tri mjeseca i da radi na solarnu energiju, prirodni gas i termoelektrane.

Masovni nestanak struje prije više od nedelju dana pogodio je zapad ostrva, ostavljajući milione bez struje.

Kuba je za svoje probleme okrivila energetsku blokadu SAD. Predsjednik Donald Tramp je u januaru upozorio na tarife za svaku zemlju koja bi prodavala ili snabdijevala naftom ostrvo.

