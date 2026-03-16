Drama na Kubi: Nestalo struje na cijelom ostrvu, kriza se produbljuje

16.03.2026
20:09
Komentari:0
Zvaničnici na Kubi izvještavaju o nestanku struje na cijelom ostrvu u zemlji sa oko 11 miliona stanovnika, dok se energetska i ekonomska kriza produbljuju.
Ministarstvo energetike i rudarstva navodi "potpuno isključivanje" električnog sistema zemlje i kaže da sprovodi istragu, prenijela je agencija AP.
Predsjednik Migel Dijaz-Kanel je upozorio da ostrvo nije primalo pošiljke nafte više od tri mjeseca i da radi na solarnu energiju, prirodni gas i termoelektrane.
Masovni nestanak struje prije više od nedelju dana pogodio je zapad ostrva, ostavljajući milione bez struje.
Kuba je za svoje probleme okrivila energetsku blokadu SAD. Predsjednik Donald Tramp je u januaru upozorio na tarife za svaku zemlju koja bi prodavala ili snabdijevala naftom ostrvo.
Košarka
3 h0
Zanimljivosti
4 h0
BiH
4 h7
Republika Srpska
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Trenutno na programu