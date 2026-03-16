Nakon vikenda zakopali sjekire - postignut dogovor u Šumama Srpske

Još u petak sijevale su optužbe, nakon vikenda zakopali su sjekire. Sindikati i uprava „Šuma Republike Srpske" danas tvrde da su pronašli zajednički jezik. „Sveto trojstvo“ na kome počiva šumarska djelatnost, zakazalo je. Kako kaže prvi čovjek Sindikata zaposlenih u „Šumama“.

To su su izvođači radova, javno preduzeće i lokalne zajednice, koje imaju korist i treća strana su drvoprerađivači.

„Očigledno da je taj tronožac je popustio. Jer ima prelijevanja sredstava, ne trebate bit malu najgorem stanju je javno preduzeće, a time i država kroz kašnjenje doprinosa. Nije nešto bolje stanji ni kod izvođača radova. Najvažnije odluka koja bi donijela najbolji efekat za preduzeće je izmjena zakona u smislu da svako preduzeće postaje pravno lice’’, rekao je Aleksandar Koprivica, Sindikat zaposlenih u preduzeću "Šume Republike Srpske".

Vraćanje tog statusa moglo bi pomoći Šumama Srpske. Gazdinstvo bi tada odgovaralo za sopstveno poslovanje. Obje strane žele isti cilj, povećanje prihoda. Dogovor je postignut. Dobili su i obećanje da će se refundirati svi oni troškovi koje su radnici plaćali u zdravstvenim ustanovama.

„Naši osnovni zahtjevi su redovna uplata doprinosa, te redovnost isplate plata i isplate zaostalih plata. Dobili smo uvjeravanje direktora da će to sve biti ispoštovano i mi smo zadovoljni što se toga tiče“, rekao je Željko Rosić, predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije.

Sa osnovnim zahtjevom sindikata, a to je vraćanje pravnog statusa organizacionim dijelovima, slaže se i prvi čovjek Šuma Srpske. Priznaje i da su plate male a situacija takva da radnici nekada nisu mogli ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. Dobra vijest je da je sada sredstva unaprijed uplaćena.

,,Jesmo imali u dva tri navrata da radnici nisu imali pravo na liječenje, da nisu imali doprinose. Ali isto tako mogu da vam kažem da sam sada ponosan. Imamo 1,8 miliona KM unaprijed uplaćen doprinos", rekao je Blaško Kaurin, vršilac dužnosti direktora "Šuma Republike Srpske".

U sindikatima podsjećaju i na finansijske paradokse. Milioni maraka. kako tvrde, izdvojeni za informacioni sistem koji još ne daje očekivane rezultate, dok se u pojedinim gazdinstvima na plate čeka mjesecima. Jedan od prijedloga bio je i da se prodaja drvnih sortimenata ubuduće vrši isključivo uz avansno plaćanje ili uz bankarsku garanciju. Tako bi se spriječila nova dugovanja.