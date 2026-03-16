Savo Minić biće premijer treći put

Savo Minić dobiće treći mandat za sastav nove Vlade Republike Srpske u 170 dana. Poslije Milorada Dodika i Ane Trišić Babić, povjerenje da vodi Vladu ovaj će put dobiti od Siniše Karana. Vlast u Srpskoj prati kontinuitet napada na Republiku Srpsku, te dokazuje političku i institucionalnu snagu Republike Srpske da građani ne osjete te napade.

"Ova će Vlada nastaviti da radi. Naš premijer Minić se nastaviti da radi. Ja ću sačekati samo ustavne procedure, a već, mislim, sutra ćemo biti u prilici da zvanično, na bazi Ustava i ustavnih ovlaštenja, ponovo predložimo gospodina Minića za mandatara, odnosno kandidata da sastavi novu ili staru vladu. Ovo je izborni proces koji su prije tri godine građani dali puni legitimitet i ovoj, i prvoj i drugoj i trećoj vladi i predsjedniku Republike", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Politički je sve jasno, kaže predsjednik Skupštine. Savu Minića oba puta predložio je Milorad Dodik – prvi put formalno kao predsjednik, drugi put kao lider najveće partije. Tako će biti i treći put.

A Milorad Dodik kaže: Vlada ostaje u istom sastavu.

"Na kraju sutrašnjeg dana, imamo dovoljan broj glasova da ta Vlada bude potvrđena u napromijenjenom sastavu, sa Savom Minićem kao premijerom i sa svim ministrima koji su izabrani prethodno", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Spremna je većina. Spreman je i terminski plan. Ostavka je ekspresno usvojena na današnjoj posebnoj sjednici Skupštine. Sutra u 10 sati počinje posebna sjednica o zabrani ustaške ideologije, a odmah nakon toga početak 18. redovne sjednice. Iako za to imaju 7 dana, već sutra ujutro se očekuje da se o ostavci izjasne klubovi naroda u Vijeću naroda Republike Srpske. Ukoliko niko ne zatraži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, plan je da se u pauzi redovne sjednice zakaže nova posebna na kojoj će se birati nova Vlada. A onda ponovo narodi u Vijeću naroda. Ukoliko niko ni o izboru Vlade ne zatraži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, dvadeseti sastav Vlade Republike Srpske u srijedu će biti objavljen u Službenom glasniku.

"Malo je vladajućih struktura u regionu, a rekao bih i u Evropi da može da istrpi ovakve, da ne kažem, neke vrste pritisaka. Ali mi ćemo pokazati da imamo skupštinsku većinu koja će to već do srijede ponovo završiti", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Četiri sjednice u dva dana, tri vlade u sedam mjeseci, tri odbrane institucije predsjednika, pobjede u nadmudrivanju s institucionalnim i vaninstitucionalnim centrima moći koncentrisanim u Sarajevu... Ovih dana je vrlo vjerovatno jako naporno, ali očigledno i jako slavno biti predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Skupština je uspjela da izdrži sve napade, da revitalizuje funkciju i predsjednika Republike, kada je bio prinuđen da se idu na nove izbore, da revitalizuje i osnaži funkciju i predsjednika Vlade i kada je bio na prvom udaru Ustavnog suda i Skupština je, naravno, sposobna da i sada revitalizuje i svaki drugi napad prije nego što on, da kažem, bude na vidjelu, da preduprijedi i odigra bijelim figurama vezano za gospodina Minića", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Ustavni sud BiH za ATV je potvrdio da će na zasjedanju 26. i 27. marta raspravljati o zahtjevu poslanika iz bh Parlamenta za utvrđivanje spora između BiH i Republike Srpske u vezi s izborom druge Minićeve Vlade.

Formalno obrazloženje ostavke Save Minića je „preduprijediti svaki pokušaj institucionalne destabilizacije Republike Srpske“. Lista razloga je brojna. Neke od njih saznali smo natašte kad je tada predsjednik Vlade, sad već predsjednik Vlade u ostavci, a sutra već mandatar za sastav nove Vlade, ali i novi premijer poželio dobar početak novog dana i nove ere kontinuiteta: „Dobro jutro, biramo novu Vladu, opet sam podnio ostavku. I opet ću biti premijer.“

"Ona je svaki put bila legalna. Ona je bila legalna i prvi put, ali šta mi imamo od toga, šta imam ja od tog tumačenja kada ja znam da je to tako, a imamo štetu koja se direktno odnosi na institucije Republike Srpske i na građane Republike Srpske, odnosno na srpski narod u BiH. Ovo je samo jedna poruka: „Ništa nas ne može zaustaviti“. Pokazujemo političku snagu, političku ozbiljnost, političku moć, kako god to izgledalo. Svi ambasadori koji su mi dolazili proteklih dana, kada dođu iz političkog Sarajeva kažu da Vlada Republike Srpske je upitna, još uvijek se nešto osporava iz ovih, iz onih razloga. Na kraju krajeva ima onih koji su „slijepi od očiju“ pa ne vide da je to direktna šteta građanima BiH. Ne funkcioniše Fiskalni savjet, nemamo sastanaka kojih bi trebali da na bilo koji način omoguće normalan život. Iz ovog razloga, to je glavni ključni razlog, sam se odlučio na ovaj potez", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci.

Nema garancija da se do oktobarskih izbora sutra posljednji put bira Vlada Save Minića, jer nema garancija šta bi još moglo da se proba iz Sarajeva. Predsjednik Parlamenta kaže: „Manje je bitno koliko će oni puta pokušati. Bitno je da im svaki put zadamo šah-mat.“