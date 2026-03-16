Usvojena ostavka Save Minića

Minić je danas podnio ostavku na ovu funkciju i poručio da će ovo biti samo jedan formalan dio.

Odluka prijevremeno stupa na snagu.

"U postupku donošenja odluke o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanju. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske."

Minić je u svom obraćanju poručio da je period iza nas obilovao izazovima. On se zahvalio svima na istrajnost i podsjetio na sve probleme koje je Srpska imala od političkog Sarajeva i institucija koje su nametnuli visoki predstavnici.

"Period iza nas je obilovao brojnim obavezama i izazovima. Bili smo svjesni u njihovoj ofanzivi da moramo proći težak i izazovan period. Svaki put smo tačno znali i imali svoj cilj. Svaki put smo imali korak naprijed. Svaki put su kod nas bile bijele figure. Sačuvali smo legitimitet institucija Srpske. Tumačenje njihovo na sve ono što je do sada bilo nije bitno. Nije bitno ni sada, nije bitno ni meni kao pravniku. Dobro razlikujem šta je pravosnažnost, a šta izvršnost neke odluke. Šta građani Srpske imaju od toga što neko nešto dobro tumači, ako to može nanijeti institucionalnu štetu Republici Srpskoj? Iz tih razloga smo pravili političke manevre koji su bili bitni. Najčešće nismo nailazili na razumijevanje ni ovog desnog dijela od mene (aludira na opoziciju), ni dijela političkog Sarajeva, ni onih koji jednostavno nisu bili svjesni činjenice u kakvom periodu se nalaze. Znate da se i dan danas spori 9. januar. I tada su pojedini političari i odgovorni ljudi imali ideje i odlučnost. Koliko je vremena trebalo biti istrajan da se takvi datum i odluke održe na snazi. I ovo što sam danas uradio ne predstavlja ništa, do jednu formu u kojoj ćemo napraviti i izbaciti iz ruku i usta bilo kome ko želi bilo šta loše Republici Srpskoj. Po Ustavu to mora početi podnošenjem moje ostavke. To nije avanturizam, ni nešto što se meni sviđa. Svjestan sam isto tako da se tu ne radi o mom osjećanju niti komoditetu, nego o činjenici da ovo treba da uradimo da preostali period u mandatu ove vlade bude period u kojem se nećemo baviti ovim stvarima koje isključivo mogu koristiti neprijatelju Republike Srpske", rekao je Minić.

On poručuje da se prije ostavke konsultovao sa svim predsjednicima političkih partija koji čine vlast i podsjetio da je predsjednik Srpske Siniša Karan dao podršku za istu ovu Vladu.

"Neću čitati ekspoze. Čitao sam ga prije mjesec. I onih 100 dana će se važiti od tada. Želimo da dokažemo da je ovo kontinuitet, da je ovo zrela politička odluka i da apsolutno ništa ne stoji", rekao je Minić.

Karan: Minić će ponovo biti premijer

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da legitimitet Vlade na čelu sa premijerom Savom Minićem nijednog časa nije doveden u pitanje, a da je njen ponovni izbor snaženje legaliteta i legitimiteta institucija Republike Srpske.

Potvrdićemo to sutra, Minić će ponovo biti premijer. U ovim kriznim momentima, kako to neko reče, povlačimo ovu političku šahovsku partiju sa bijelim figurama - rekao je Karan.

Karan očekuje da će već sutra biti u prilici da predloži Minića za mandatara i da će Vlada nastaviti da radi.

"Ne želimo da naša Vlada ima ikakvo opterećenje od onih koji su protiv Republike Srpske i da postavljaju pitanje njenog legalitet", poručio je Karan.