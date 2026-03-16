Minić: Neću čitati ekspoze, pročitao sam ga prije mjesec dana

Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci, rekao je u današnjem obraćanju poslanicima NSRS da nema namjeru čitati novi ekspoze jer ga je čitao prije mjesec dana i da će se 100 dana rada Vlade važiti od tada.

Minić je u svom obraćanju poručio da je period iza nas obilovao izazovima. On se zahvalio svima na istrajnost i podsjetio na sve probleme koje je Srpska imala od političkog Sarajeva i institucija koje su nametnuli visoki predstavnici.

"Period iza nas je obilovao brojnim obavezama i izazovima. Bili smo svjesni u njihovoj ofanzivi da moramo proći težak i izazovan period. Svaki put smo tačno znali i imali svoj cilj. Svaki put smo imali korak naprijed. Svaki put su kod nas bile bijele figure. Sačuvali smo legitimitet institucija Srpske. Tumačenje njihovo na sve ono što je do sada bilo nije bitno. Nije bitno ni sada, nije bitno ni meni kao pravniku. Dobro razlikujem šta je pravosnažnost, a šta izvršnost neke odluke. Šta građani Srpske imaju od toga što neko nešto dobro tumači, ako to može nanijeti institucionalnu štetu Republici Srpskoj? Iz tih razloga smo pravili političke manevre koji su bili bitni. Najčešće nismo nailazili na razumijevanje ni ovog desnog dijela od mene (aludira na opoziciju), ni dijela političkog Sarajeva, ni onih koji jednostavno nisu bili svjesni činjenice u kakvom periodu se nalaze. Znate da se i dan danas spori 9. januar. I tada su pojedini političari i odgovorni ljudi imali ideje i odlučnost. Koliko je vremena trebalo biti istrajan da se takvi datum i odluke održe na snazi. I ovo što sam danas uradio ne predstavlja ništa, do jednu formu u kojoj ćemo napraviti i izbaciti iz ruku i usta bilo kome ko želi bilo šta loše Republici Srpskoj. Po Ustavu to mora početi podnošenjem moje ostavke. To nije avanturizam, ni nešto što se meni sviđa. Svjestan sam isto tako da se tu ne radi o mom osjećanju niti komoditetu, nego o činjenici da ovo treba da uradimo da preostali period u mandatu ove vlade bude period u kojem se nećemo baviti ovim stvarima koje isključivo mogu koristiti neprijatelju Republike Srpske", rekao je Minić.

On poručuje da se prije ostavke konsultovao sa svim predsjednicima političkih partija koji čine vlast i podsjetio da je predsjednik Srpske Siniša Karan dao podršku za istu ovu Vladu.

Prije donošenja i pokretanja ovakvog manevra, konsultovao sam se sa svim predsjednicima politički partija koje čine vlast. Predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da ova Vlada na čelu sa mnom ima njegovu podršku. Znamo da nismo ušli ni u kakav avanturizam, nego u priču u kojoj će gospodin Karan predložiti istu Vladu, odnosno mene za mandatara, a ja predložiti istu Vladu.

"Neću čitati ekspoze. Čitao sam ga prije mjesec. I onih 100 dana će se važiti od tada. Želimo da dokažemo da je ovo kontinuitet, da je ovo zrela politička odluka i da apsolutno ništa ne stoji", rekao je Minić.

On naglašava da današnjom ostavkom nije prestala da funkcioniše Vlada Republike Srpske.

"U ovom statusu podnošenja ostavke mogu da ostanem mjesecima i da Vlada funkcioniše. Ovi što pričaju nešto, činjenica je da ne razumiju. Ovo je formalni dio u kome da bi imali predlagača koji je povjeren, ovjeren i donio uvjerenje iz CIK-a predložio NSRS mandatara i završio svu tu priču. Ne radi se ovo zbog ambasadora, a najmanje zbog Ustavnog suda. Ustavni sud je prije nekoliko mjeseci donio odluku u kojoj je rekao da nije nadležan za ovo. Ne može Ustavni sud donijeti drugu odluku. Postoji nešto što se zove sudska praksa. Najmanje smo ovo radili zbog Ustavnog suda. Ali, oni napišu da nisu nadležni, a spore zakonitost izbora Vlade. Onda sve aktivnosti koje radimo budu propraćene dodatnim objašnjenjem da ovo nije bitno", rekao je Minić.

On poručuje da ono što je čuo od stranih ambasadora se ne odnosi na njihovu želju ili volju.

"Imali smo ozbiljne sastanke koji su se odnosili na investicije u Srpskoj, ulaganje u infrastrukturu, energetiku, puteve. Svaki put kada bi došli iz Sarajeva prenijeli bi nam informaciju kako političko Sarajevo govori da ovdje neko nije legalan. Svaki put je to iziskivalo umjesto da sastanak traje u neko pristojno vrijeme, traje duže. Ovo je nešto što ćemo završiti u zasjedanju redovne Skupštine i u toku svih redovnih aktivnosti Vlade. Srpska će biti još mnogo jača prema međunarodnim institucijama, građanima Srpske, a mislim da smo najbolje pokazali da smo znali koji je to put da ga prođemo i da sačuvamo institucije Srpske", rekao je Minić.

On poručuje da su sve ovo vrijeme mogli da dovode u pitanje šta god su htjeli, ali je Vlada Srpske imala legitimitet.