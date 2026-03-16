Amidžić odgovorio Stanivukoviću: Nadimci su za školsko dvorište, politika za ostvarene ljude

Banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković nakon ostavke Sava Minića nazvao je predsjednika Vlade Republike Srpske "Savo bumerang". Na to mu je odgovorio ministar finansija u Savjetu ministara Srđan Amidžić i poručio da su nadimci za školsko dvorište, a politika za ostvarene ljude.

"A bumerang - kao rad i nerad - uvijek pronađe svog vlasnika. Unaprijed čestitam Savi Miniću što će nastaviti svoj rad na čelu Vlade Republike Srpske.

Nadimci su za školsko dvorište, a politika za ostvarene ljude.

A bumerang - kao rad i nerad - uvijek pronađe svog vlasnika.

Unaprijed čestitam Savi Miniću, što će nastaviti svoj rad na čelu Vlade Republike Srpske. — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) March 16, 2026

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas ostavku predsjednika Vlade Sava Minića.

On je u svom obraćanju poručio da je period iza nas obilovao izazovima. On se zahvalio svima na istrajnost i podsjetio na sve probleme koje je Srpska imala od političkog Sarajeva i institucija koje su nametnuli visoki predstavnici.

"Period iza nas je obilovao brojnim obavezama i izazovima. Bili smo svjesni u njihovoj ofanzivi da moramo proći težak i izazovan period. Svaki put smo tačno znali i imali svoj cilj. Svaki put smo imali korak naprijed. Svaki put su kod nas bile bijele figure. Sačuvali smo legitimitet institucija Srpske. Tumačenje njihovo na sve ono što je do sada bilo nije bitno. Nije bitno ni sada, nije bitno ni meni kao pravniku. Dobro razlikujem šta je pravosnažnost, a šta izvršnost neke odluke. Šta građani Srpske imaju od toga što neko nešto dobro tumači, ako to može nanijeti institucionalnu štetu Republici Srpskoj? Iz tih razloga smo pravili političke manevre koji su bili bitni. Najčešće nismo nailazili na razumijevanje ni ovog desnog dijela od mene (aludira na opoziciju), ni dijela političkog Sarajeva, ni onih koji jednostavno nisu bili svjesni činjenice u kakvom periodu se nalaze. Znate da se i dan danas spori 9. januar. I tada su pojedini političari i odgovorni ljudi imali ideje i odlučnost. Koliko je vremena trebalo biti istrajan da se takvi datum i odluke održe na snazi. I ovo što sam danas uradio ne predstavlja ništa, do jednu formu u kojoj ćemo napraviti i izbaciti iz ruku i usta bilo kome ko želi bilo šta loše Republici Srpskoj. Po Ustavu to mora početi podnošenjem moje ostavke. To nije avanturizam, ni nešto što se meni sviđa. Svjestan sam isto tako da se tu ne radi o mom osjećanju niti komoditetu, nego o činjenici da ovo treba da uradimo da preostali period u mandatu ove vlade bude period u kojem se nećemo baviti ovim stvarima koje isključivo mogu koristiti neprijatelju Republike Srpske", rekao je Minić.