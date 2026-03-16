Tramp: Vojna kampanja protiv Irana nastavljena "punom snagom"

16.03.2026

19:12

Трамп: Војна кампања против Ирана настављена "пуном снагом"
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon)

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je vojna kampanja protiv Irana nastavljena "punom snagom".

Tramp je rekao da su američko-izraelski napadi rezultirali smanjenjem iranskih lansiranja raketa za 90 odsto i napada dronovima za 95 odsto.

- Takođe smo napali proizvodne pogone, mjesta gdje proizvode rakete i dronove, i to se dešava danas, upravo smo danas pogodili tri od njih - dodao je američki predsjednik.

On je dodao da vjeruje da Iran želi da postigne sporazum o okončanju napada na Teheran, ali da je nejasno ko govori u ime Teherana.

- Mi ne znamo njihove lidere - rekao je Tramp.

