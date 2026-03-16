Fico očekuje pritisak EU na Kijev kako bi se obnovio uvoz ruske nafte

Izvor:

SRNA

16.03.2026

17:40

Роберт Фицо
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Slovački premijer Robert Fico rekao je predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Kosti da Slovačka očekuje da institucije EU izvrše pritisak na ukrajinsko rukovodstvo da obnove protok ruske nafte.

"Mi na tu naftu imamo pravo do kraja 2027. godine", podsjetio je Fico.

Fico je u telefonskom razgovoru sa Kostom naglasio da EU "ne može dati prioritet interesima Ukrajine" u odnosu na interese članica bloka "kao što su Slovačka ili Mađarska".

On je izrazio nezadovoljstvo što Evropska komisija do sada nije predstavila nikakve konkretne prijedloge za smanjenje cijena električne energije.

