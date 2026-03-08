Logo
Slovačka prijeti, spremni da blokiraju zajam EU Ukrajini

Kurir

08.03.2026

16:10

Словачка пријети, спремни да блокирају зајам ЕУ Украјини
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Slovački premijer Robert Fico najavio je da je Slovačka spremna da blokira zajam Evropske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, prateći primjer Mađarske.

On je u video obraćanju istakao da će Slovačka "preuzeti palicu" od Viktora Orbana ukoliko njegova stranka Fides izgubi na predstojećim izborima 12. aprila.

Fico je pojasnio da planira sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen kako bi razgovarao o potencijalnoj obustavi rada naftovoda Družba.

On smatra da je blokiranje ogromnog vojnog dara Ukrajini legitiman instrument kojim bi se osigurao nastavak isporuka nafte sa istoka.

Premijer je dodao da je spreman da "pritegne vijke" na naftovodu u dogovoru sa Briselom prije bilo kakvog susreta sa Volodimirom Zelenskim.

Fico je zaključio da je lopta sada na strani Evropske unije i da će ishod mađarskih izbora direktno uticati na dalju strategiju Bratislave.

Robert Fico

Evropska unija

Ukrajina

