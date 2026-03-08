Logo
Njemačka dijeli čekove i do 2.000 evra: Mnogi Srbi mogu dobiti ovaj iznos

08.03.2026

Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ
Foto: Pixabay

Ministarstvo životne sredine Sjeverne Rajne-Vestfalije ove godine dodjeljuje do 1.000 ekoloških čekova pod nazivom „Naturschutz Nordrhein-Westfalen“. Svaki ček ima paušalnu vrijednost od 2.000 evra. Privatna lica, udruženja, inicijative i fondacije mogu se prijaviti putem onlajn portala förderung.nrw.

Koje projekte država finansira?

Ministarstvo podržava projekte koji štite prirodu ili podstiču ljude na očuvanje životne sredine. To uključuje:

  • Uređenje staništa i biotopa za insekte
  • Sadnju autohtonog grmlja
  • Organizaciju edukativnih događaja o prirodi
  • Postavljanje kućica za ptice ili šišmiše
  • Projekte zaštite vrsta u sklopu školskog programa

Projekti mogu biti realizovani u školskim dvorištima, prostorijama udruženja ili na javnim površinama koje obezbijedi opština.

Šta se ne finansira?

Ministarstvo ne pokriva kupovinu alata poput lopata, kosilica ili testera, jer je teško kontrolisati njihovu namjenu. Izuzetak su uređaji za posmatranje životinja, kao što su detektori za šišmiše ili kamere za divlje životinje.

Poseban fokus na škole

Ove godine ministarstvo posebno podstiče školske projekte. Udruženja roditelja, nastavnici biologije ili angažovani roditelji mogu predlagati svoje ideje. Ministar životne sredine Sjeverne Rajne-Vestfalije, Oliver Krišer, istakao je:

„Ekološki čekovi su jednostavan način da se podrži volonterski rad koji se ulaže u zaštitu prirode u svakom dijelu naše zemlje.“

Važna pravila prijave

Redoslijed realizacije: Projekat se može započeti tek nakon službenog odobrenja.

Rok završetka: Svi projekti moraju biti završeni do 31. decembra 2026. godine.

Dokaz o trošenju: Do 31. marta 2027. potrebno je podnijeti dokaze o namjenskom utrošku sredstava, uz priznate račune i dokumentaciju.

Budući da u Njemačkoj živi mnogo Srba, jasno je da i oni mogu podnijeti isti zahtjev.

(Telegraf/förderung.nrw)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

