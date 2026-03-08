Logo
Iranski šef diplomatije otkrio da li im Putin pomaže u ratu

Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату
Foto: Tanjug/AP/Martial Trezzini/Keystone

Iranski ministar spoljnih Abas Arakči komentarisao je spekulacije o tome da im Rusija dostavlja obaveštajne informacije i tako pomaže u ratu.

Naime, američki obavještajni zvaničnici vjeruju da je Rusija pružila Iranu informacije za ciljanje američkih trupa i imovine na Bliskom istoku.

Iranski ministar spoljnih poslova nije ulazio u detalje o tome kako Moskva možda pomaže Teheranu, ali je rekao da "vojna saradnja između Irana i Rusije nije nešto novo".

Arakči je za NBC rekao da "ona postoji i da će se nastaviti u budućnosti".

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Izabran novi vrhovni vođa Irana

Na pitanje da li Rusija pomaže Iranu da locira američke snage, rekao je da nema "tačne vojne informacije".

"Koliko ja znam, imamo veoma dobro partnerstvo sa Rusijom", rekao je Arakči.

Kao odgovor na pitanje o tome da li Rusija pruža obavještajne podatke, rekao je da "oni nam pomažu u mnogim različitim pravcima. Nemam nikakve detaljne informacije".

Arakči je rekao i da njegova zemlja ne napada druge zemlje u regionu, već američke baze, instalacije i imovinu "koja se nažalost nalaze na tlu naših suseda".

"Mi uzvraćamo udarac", rekao je.

Иран брод

Svijet

Iranski predsjednik: Pojačaćemo napade na američke ciljeve na Bliskom istoku

Na pitanje o izvinjenju iranskog predsjednika u subotu zbog napada na susjedne zemlje, Arakči kaže da je izvinjenje "u našoj kulturi znak dostojanstva i snage".

(Telegraf)

