Most u Česmi bez rasvjete

Vlada Republike Srpske je izgradila most u Česmi, međutim grad Banjaluka nije upalio svjetlo. Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" očekuju hitnu reakciju Grada Banjaluka radi izvršenja njihovih preuzetih obaveza, te pozivaju gradonačelnika Banjaluke da uzme u prioritet preostale obaveze iz "Sporazuma o izgradnji mosta u naselju Česma. Grad je u obavezi da uradi rasvjetu i zelenilo na ovoj saobraćajnici, ali to se nije desilo pa je most naveče u mraku.