Problem parkinga i gradnje: Mještani Lorkinog naselja u Banjaluci digli glas

Stanari Lorkinog naselja u Banjaluci protive se planiranoj izgradnji novih stambenih objekata, tvrdeći da je projekat u suprotnosti sa važećim regulacionim planom iz 2008. godine.

Upozoravaju da u naselju već godinama nedostaje parking mjesta, te da bi dodatna gradnja pogoršala ionako otežano funkcionisanje saobraćaja i smanjila kvalitet života.

Kažu da nisu protiv gradnje, ali jesu protiv izgradnje mimo plana i zakona, te poručuju da neće dozvoliti gradnju koja bi, kako navode, bila na štetu stanovnika.

"Na 211 stambenih jedinica i 20 poslovnih prostora, mi bismo trebali da imamo 232 parking mjesto, a imamo ih 92. Znači da nemamo ni 40 odsto dovoljno parking mjesta koji je minimum propisan podzakonskim aktima", kaže mještanka Lorkinog naselja Ana Đurić.

"Ni metar mimo plana"

Arhitekta Darko Đurić dodao je da se ovim šalje jasna poruka Gradskoj upravi i gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

"Ono što je postalo nažalost pravilo u gradu Banjaluka kada se izdaju građevinske dozvole, a to je da se izdaju mimo Zakona o uređenju, odnosno suprotno Zakonu o uređenju prostora i građenja, suprotno planskoj dokumentaciji. I uvijek na štetu javnog interesa i na štetu stanovnika Banjaluke - neće proći u ovom naselju", poručuje Đurić za RTRS