Potpisana peticija protiv izgradnje Dino parka u banjalučkim Trapistima

U banjalučkom naselju Gornji Priječanu nisu oduševljeni idejom o gradnji Dino parka na široj lokaciji Trapista, odnosno Delibašinog sela, pa su odlučili da Gradu pošalju i peticiju. Upozoravaju na loše stanje uskog i zapuštenog puta. Kažu da postojeća infrastruktura nije bezbjedna ni za sadašnji saobraćaj.

Na samo nekoliko kilometara od grada, tamo gdje priroda još uvijek ima posljednju riječ, nalazi se put koji mještani koriste savkodnevno - i to sa strepnjom. To je Ulica Mome Kapora.

Uska traka asfalta, jedva šira od dva i po metra, bez uređenih bankina, sa zapuštenim kanalima i klizištima koja prijete da svakog trenutka odnesu i to malo puta.

Ovdje, kažu mještani, jedna greška može biti kobna. I baš ovaj put trebalo bi da vodi do Dino parka, kompleksa koji će zauzimati oko 8.000 kvadratnih metara i biće podijeljen na dvije cjeline – avantura park i tematski Dino park, potvrđeno je iz Gradske uprave početkom marta ove godine.

Prvobitna ideja bila je da se Dino park gradi na Banj brdu. Od te ideje se odustalo nakon kritika stručne javnosti i građana. Ideja da se park pravi neposredno pored Trim staze prema Slatini je takođe nedopustiva, ističu građani, naročito ako se ima u vidu loša putna infrastruktura.

Mještani ovog dijela grada potpisali su i peticiju koju su predali u Gradsku upravu.

Poseban problem, saglasni su mještani, predstavlja i parking prostor u krugu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović", koji je već sada "pod pritiskom". Iz godine u godinu povećava se broj pacijenata koji koriste usluge Instituta, što neminovno znači i potrebu za većim brojem parking mjesta. A planirano je, kako su čuli, da se i on koristi za potrebe nove atrakcije.

Na pitanja ko je izvođač radova i koliko će projekat Dino parka koštati, iz Gradske uprave nismo dobili odgovor. Upravo ta nepoznanica dodatno zabrinjava mještane koji strahuju da bi odluke mogle biti donesene bez rješavanja osnovne infrastrukture.

Razvoj ne smije ići ispred života, poručuju mještani. Jer kad se jednom desi nesreća, biće kasno za pitanja.

Zato danas upozoravaju i apeluju da se prije svakog projekta pogleda ono najvažnije - put kojim se dolazi. U suprotnom, upozoravaju, i najmanji propusti na ovakvom terenu mogu imati ozbiljne posljedice.

(RTRS)