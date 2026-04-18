Dačić i Karan: Veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste

18.04.2026 12:34

Dačić i predsjednik Karan
Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Banjaluci sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Republike Srpske i očuvanju stabilnosti u regionu.

Dačić i Karan su istakli da su veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste, kao i da je njihovo unapređenje od posebnog značaja za budućnost i sigurnost čitavog regiona.

Posebno je naglašena važnost jedinstvenog i odgovornog djelovanja u očuvanju mira, stabilnosti i institucionalne snage, kao temelja za dalji razvoj i napredak.

U tom kontekstu istaknuto je da su politička stabilnost, jasna vizija razvoja i odgovorna politika ključni preduslovi za očuvanje nacionalnih interesa.

Sagovornici su se saglasili da će Srbija i Republika Srpska nastaviti da produbljuju saradnju i međusobno povjerenje, u duhu zajedništva i zaštite nacionalnih i državnih interesa, vodeći se principima stabilnosti, poštovanja i dugoročne vizije razvoja, a kako su potvrdili i ispred MUP-a Republike Srbije.

