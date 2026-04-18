Logo
Large banner

Budmir i Dačić: Stabilnost regiona od ključnog značaja

Autor:

18.04.2026 11:58

Komentari:

0
Sastanak
Foto: MUP Republike Srbije/Facebook

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastao se danas u Banjaluci sa potpredsjednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivicom Dačićem, gdje su razgovarali o unaprjeđenju saradnje dva ministarstva u oblasti bezbjednosti.

Usaglasili su se da je stabilnost regiona od ključnog značaja, te da će institucije Republike Srpske i Republike Srbije nastaviti da rade na jačanju bezbjednosnih kapaciteta i zaštiti građana.

Tokom sastanka, ministri su istakli značaj kontinuirane i intenzivne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, ilegalnih migracija, kao i svih oblika prekograničnog kriminala.

Poseban akcenat stavljen je na razmjenu operativnih informacija, zajedničke aktivnosti policijskih agencija i koordinaciju u kriznim situacijama.

Sastanak Dačić i Budimir
Sastanak Dačić i Budimir

Na sastanku je dogovoreno i unapređenje saradnje u oblasti obuke i usavršavanja policijskih službenika, kao i realizacija zajedničkih projekata u narednom periodu, jer je usavršavanje policijskih kadrova, jedan od ključnih segmenata za jačanje institucionalnih kapaciteta i efikasno suočavanje sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

Budimir se zahvalio na podršci koju obrazovne policijske i vojne institucije Republike Srbije pružaju MUP-u Srpske u školovanju i stručnom usavršavanju pripadnika policije. Sagovornici su ocijenili da je dosadašnja saradnja na visokom nivou, prenosi RTRS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ivica Dačić

Željko Budimir

Republika Srpska

Srbija

MUP Srbije

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner