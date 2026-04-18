Budmir i Dačić: Stabilnost regiona od ključnog značaja

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastao se danas u Banjaluci sa potpredsjednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivicom Dačićem, gdje su razgovarali o unaprjeđenju saradnje dva ministarstva u oblasti bezbjednosti.

Usaglasili su se da je stabilnost regiona od ključnog značaja, te da će institucije Republike Srpske i Republike Srbije nastaviti da rade na jačanju bezbjednosnih kapaciteta i zaštiti građana.

Tokom sastanka, ministri su istakli značaj kontinuirane i intenzivne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, ilegalnih migracija, kao i svih oblika prekograničnog kriminala.

Poseban akcenat stavljen je na razmjenu operativnih informacija, zajedničke aktivnosti policijskih agencija i koordinaciju u kriznim situacijama.

Na sastanku je dogovoreno i unapređenje saradnje u oblasti obuke i usavršavanja policijskih službenika, kao i realizacija zajedničkih projekata u narednom periodu, jer je usavršavanje policijskih kadrova, jedan od ključnih segmenata za jačanje institucionalnih kapaciteta i efikasno suočavanje sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

Budimir se zahvalio na podršci koju obrazovne policijske i vojne institucije Republike Srbije pružaju MUP-u Srpske u školovanju i stručnom usavršavanju pripadnika policije. Sagovornici su ocijenili da je dosadašnja saradnja na visokom nivou, prenosi RTRS