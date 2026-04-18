"Neradna nedjelja izazvala niz negativnih posljedica u FBiH, pažljivo analizirati to pitanje u Srpskoj"

18.04.2026 10:38

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske rečeno je da se pojam neradne ned‌jelje često pogrešno tumači u javnosti kao neradni dan za sve iako se odnosi samo na trgovinu, te ukazano da je prije donošenja odluke o njenom uvođenju neophodno analizirati prilike u lokalnoj zajednici i kako bi ova mjera uticala na poslovanje i život građana.

Iz Ministarstva navode da je neradna ned‌jelja u Federaciji BiH /FBiH/ izazvala, prema dostupnim informacijama, niz negativnih posljedica – kako po pitanju prometa, ali i nivoa zaposlenosti, te reakcije lokalnih zajednica koje traže izuzeće od ove zakonske odredbe, zbog čega pažljivo treba razmotiri sve aspekte ovog pitanja u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o neradnoj ned‌jelju u Republici Srpskoj, iz Ministarstva ističu da je sektor trgovine u direktnoj i stalnoj vezi sa potrebama građana i privrede.

"Prije donošenja odluka neophodno analizirati stanje i prilike u lokalnoj zajednici, te uticaj koji će donesene odluke imati na poslovanje i život građana", ističu iz Ministarstva.

Iz Ministarsta ukazuju da je u vezi sa ovom temom neophodno pažljivo analizirati sve korake, uz posebno poklanjanje pažnje ne samo efektima na privredu, već i na zadovoljstvo radnika.

Podsjećaju da je, prema odredbama Zakona o trgovini propisano da skupština jedinice lokalne samouprave utvrđuje radno vrijeme, raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena prodajnih objekata, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojim je trgovac dužan poslovati, te radno vrijeme za tržnice, sajmove, izložbe i druge povremene načine obavljanja trgovine.

Iz Ministarstva napominju da su u procesu donošenja Zakona o trgovini ispoštovali sve zakonom propisane procedure, uključivši širu javnost i sve zainteresovane strane.

"Imajući u vidu da sve opštine nisu jednako razvijene niti imaju razvijene iste privredne oblasti ili potencijalne mogućnosti za razvoj neke od privrednih grana, kao ni da su potrebe samih stanovnika i privrednika jednake, usvojena je odredba Zakona o trgovini, koja je dala autonomno pravo lokalnim zajednicama da na svojoj teritoriji, oblast utvrđivanja neradnih dana urede sami, a vodeći računa o ekonomskim i društvenim uticajima koje jedna takva odluka može imati", navode iz Ministarstva.

Naglašavaju i to da se pojam neradne ned‌jelje često pogrešno tumači kao neradni za sve d‌jelatnosti.

Iz Ministarstva ukazuju da se u ovom kontekstu podrazumijeva neradni dan samo za sektor trgovine, dok za zaposlene u drugim d‌jelatnostima koje trenutno, takođe, rade ned‌jeljom to ostaje radni dan.

"Zbog toga je posebno važno istaći to da Zakon o radu propisuje i dnevne i sedmične odmore, kao i da je Opštim kolektivnim ugovorom utvrđena veća cijena rada ned‌jeljom i praznicima", rečeno je iz Ministarstva.

U Ministarstvu smatraju da postoje zakonski uslovi koji garantuju zaštitu prava radnika i adekvante naknade za rad ned‌jeljom, ali da je svakako neophodno putem nadležnih organa pratiti realizaciju i poštovanje ovih propisa u praksi, prenosi Srna

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske obezbjeđuje milion KM za proširenje vrtića "Neven"

2 h

4
Jasminka Vučković

Republika Srpska

"Fond solidarnosti "Duša djece" nije apstrakcija, već mjesto gdje se dobija pomoć u najtežim trenucima"

2 h

0
Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanović opleo po Stanivukoviću: Pogledajte Banjaluku i haos, zar to treba da se prelije na Srpsku?

3 h

11
Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

Republika Srpska

Prijedor organizuje besplatan prevoz u Donju Gradinu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

34

Dačić i Karan: Veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste

12

18

Udala se Melina Džinović: Rekla "da" 23 godine starijem milioneru, zatvorili opštinu zbog njih

12

14

Željka Cvijanović sa Erdoganom: "Dobar razgovor tokom radnog doručka"

12

04

Art radar: Umjetnost izvan okvira i savremeni vizuelni jezik

11

58

Preminuo legendarni Oskar Šmit, najbolji strijelac u istoriji košarke

