Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske rečeno je da se pojam neradne ned‌jelje često pogrešno tumači u javnosti kao neradni dan za sve iako se odnosi samo na trgovinu, te ukazano da je prije donošenja odluke o njenom uvođenju neophodno analizirati prilike u lokalnoj zajednici i kako bi ova mjera uticala na poslovanje i život građana.

Iz Ministarstva navode da je neradna ned‌jelja u Federaciji BiH /FBiH/ izazvala, prema dostupnim informacijama, niz negativnih posljedica – kako po pitanju prometa, ali i nivoa zaposlenosti, te reakcije lokalnih zajednica koje traže izuzeće od ove zakonske odredbe, zbog čega pažljivo treba razmotiri sve aspekte ovog pitanja u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o neradnoj ned‌jelju u Republici Srpskoj, iz Ministarstva ističu da je sektor trgovine u direktnoj i stalnoj vezi sa potrebama građana i privrede.

"Prije donošenja odluka neophodno analizirati stanje i prilike u lokalnoj zajednici, te uticaj koji će donesene odluke imati na poslovanje i život građana", ističu iz Ministarstva.

Iz Ministarsta ukazuju da je u vezi sa ovom temom neophodno pažljivo analizirati sve korake, uz posebno poklanjanje pažnje ne samo efektima na privredu, već i na zadovoljstvo radnika.

Podsjećaju da je, prema odredbama Zakona o trgovini propisano da skupština jedinice lokalne samouprave utvrđuje radno vrijeme, raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena prodajnih objekata, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojim je trgovac dužan poslovati, te radno vrijeme za tržnice, sajmove, izložbe i druge povremene načine obavljanja trgovine.

Iz Ministarstva napominju da su u procesu donošenja Zakona o trgovini ispoštovali sve zakonom propisane procedure, uključivši širu javnost i sve zainteresovane strane.

"Imajući u vidu da sve opštine nisu jednako razvijene niti imaju razvijene iste privredne oblasti ili potencijalne mogućnosti za razvoj neke od privrednih grana, kao ni da su potrebe samih stanovnika i privrednika jednake, usvojena je odredba Zakona o trgovini, koja je dala autonomno pravo lokalnim zajednicama da na svojoj teritoriji, oblast utvrđivanja neradnih dana urede sami, a vodeći računa o ekonomskim i društvenim uticajima koje jedna takva odluka može imati", navode iz Ministarstva.

Naglašavaju i to da se pojam neradne ned‌jelje često pogrešno tumači kao neradni za sve d‌jelatnosti.

Iz Ministarstva ukazuju da se u ovom kontekstu podrazumijeva neradni dan samo za sektor trgovine, dok za zaposlene u drugim d‌jelatnostima koje trenutno, takođe, rade ned‌jeljom to ostaje radni dan.

"Zbog toga je posebno važno istaći to da Zakon o radu propisuje i dnevne i sedmične odmore, kao i da je Opštim kolektivnim ugovorom utvrđena veća cijena rada ned‌jeljom i praznicima", rečeno je iz Ministarstva.

U Ministarstvu smatraju da postoje zakonski uslovi koji garantuju zaštitu prava radnika i adekvante naknade za rad ned‌jeljom, ali da je svakako neophodno putem nadležnih organa pratiti realizaciju i poštovanje ovih propisa u praksi, prenosi Srna