Prijedor organizuje besplatan prevoz u Donju Gradinu

Grad Prijedor organizuje sutra besplatan autobuski prevoz u Donju Gradinu, gd‌je će biti obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, saopšteno je iz Gradske uprave.

Obezbijeđena su dva autobusa za prevoz građana, polazak je u 7.30 časova ispred gradskog stadiona, a povratak je planiran po završetku komemorativnog skupa.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine, piše Srna