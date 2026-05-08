Šipka u ruci, psovke i prijetnje: Snimljena drama u bh. opštini

Nova drama zabilježena je u Vogošći, a snimak verbalnog sukoba dvojice muškaraca dostavljen je medijima.

Na videosnimku, koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, vidi se kako dvojica muškaraca stoje ispred automobila marke Mercedes i ulaze u žestoku verbalnu raspravu.

Jedan od muškaraca, vidno iznerviran i uznemiren, u ruci drži željeznu cijev, dok drugom muškarcu upućuje ozbiljne prijetnje i upozorava ga da se “više ne mota oko kuće i mahale”.

Situacija je u pojedinim trenucima djelovala veoma napeto, a prisutni su strahovali da bi verbalni sukob mogao prerasti u fizički obračun.

Za sada nije poznato kada je tačno snimak nastao niti šta je bio razlog sukoba, kao ni da li je slučaj prijavljen policiji.

Video pogledajte u nastavku.