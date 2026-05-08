Okončana obdukcija djeteta preminulog u prijedorskoj bolnici

ATV
08.05.2026 17:59

Болница у Приједору
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Prijedor nastavlja intenzivan rad na utvrđivanju uzroka smrti djeteta u prijedorskoj bolnici, okončana je obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske i obducent Željko Karan će izraditi nalaz i mišljenje, izjavila je glavni tužilac ovog tužilaštva Slađana Marić.

Ona je navela da je od početka uključena u ovaj slučaj zajedno sa dežurnim tužiocem i da su Policijskoj upravi Prijedor naložene mjere za dalja postupanja.

"Kada budu sačinjeni nalaz i mišljenje obducenta i kada se sprovedu naložene mjere u saradnji s policijskim službenicima imaćemo kompletnu sliku i rasvijetliti okolnosti usljed kojih je nastupila smrt", rekla je Marićeva Srni.

Ona je dodala da u ovom momentu ne može dati više informacija o slučaju, kao i da svi eventualni dalji koraci zavise od obducentskog nalaza i od mjera na kojima policija i tužilaštvo nastavljaju raditi.

Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor juče je saopštila da se u potpunosti stavlja na raspolaganje porodici djeteta i istražnim organima.

Dijete je 6. maja primljeno na pedijatriju ove bolnice gdje je, uprkos preduzetim naporima, preminulo.

Slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Prijedor.

