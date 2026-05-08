Јако лоше вијести за Ђоковића пред меч са Хрватом

Њемачки тенисер Александер Зверев се пласирао у наредно коло Мастерса у Риму, пошто у два сета био бољи од сународника Данијела Алтмајера (7:5, 6:3) и на тај начин донио је Новаку Ђоковићу веома лоше вијести пред наставак турнира.
Александер Зверев је до брејка стигао у шестом гему првог сета, али је Алтмајер узвратио и у деветом гему поравнао резултат.
И када се чинило да ћемо гледати тајбрејк, искуснији Нијемац је још једном одузео сервис ривалу, па је трећи тенисер свијета дошао до вођства у сетовима.
Није добро почео Зверев у другом периоду, Алтмајер је успио да направи брејк већ у трећем гему, ипак, у наредном је Зверев одмах показао зубе и одговорио сународнику, па смо поново гледали изједначен тенис.
Направио је брејк Зверев при резултату 4:3 и на тај начин направио кључни потез ка пласману у шеснаестину финала.
На овај начин, Новак Ђоковић има све мање шансе за "магично" друго мјесто које би му засигурно гарантовало то да неће моћи да се састане са Јаником Синером прије финала Ролан Гароса.
Подсјетимо, у одсуству Карлоса Алкараза, та позиција доноси велики бенефит, а да би се то догодило, потребно је да Ђоковић освоји Мастерс у Риму, а Зверев испадне прије осмине финала.
