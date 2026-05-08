Suzana Mančić progovorila o eksplicitnom snimku

08.05.2026 18:40

Popularna srpska voditeljka Suzana Mančić našla se 2005. godine u centru ogromne medijske bure kada je njen privatni snimak dospio u javnost.

Gotovo dvadeset godina nakon skandala, voditeljka je ponovo govorila o tom periodu života i otkrila detalje o kojima ranije nije željela javno da priča.

Suzana je priznala da je upravo ona snimila sporni video, uvjerena da će ostati strogo privatan i da ga nikada niko osim nje neće vidjeti.

Međutim, stvari su se potpuno otrgle kontroli, a snimak je ubrzo postao dostupan javnosti. Prisjećajući se kako je sve počelo, voditeljka je bez zadrške ispričala:

"Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sjećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crk'o dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu", rekla je Suzana i istakla da je taj snimak sama napravila misleći da ga niko sem nje neće vidjeti.

"Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namjestila tu kameru. Poslije sam pogledala i rekla: 'Dobro je ovo ispalo'. I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može poslije cijelog života da te košta", rekla je iskreno Suzana, prenosi "Blic".

"Bila sam u nevjerici"

Ona je otkrila kako se osjećala kada je vidjela da svi bruje o njenoj intimi.

"Prvo sam osjetila nevjericu, a u sljedećoj sekundi sam mislila da ću da padnem u nesvijest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće. To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile prije 30 godina su mislile da se ja tim bavim", prisjetila se tog perioda voditeljka koja je, srećom, nemili događaj uspjela da ostavi u prošlosti.

