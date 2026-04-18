"Fond solidarnosti "Duša djece" nije apstrakcija, već mjesto gdje se dobija pomoć u najtežim trenucima"

Nakon što se u medijima pojavila informacija o isplati sredstava za radnike rudnika "Nova Ljubija", koja su isplaćena iz Fonda za obnovu i razvoj, a koja je dovedena u vezu sa Fondom solidarnosti "Duša djece", direktor Fonda Jasminka Vučković je naglasila da se novac Fonda solidarnosti može trošiti isključivo i samo za potrebe liječenja djece.

Kako je naglasila u Jutarnjem programu RTRS-a, društvene mreže su "gorile" nakon ove informacije, a roditelji djece su je neprekidno zvali i tražili da im se objasni da li će Fond ostati bez sredstava.

"Možete zamisliti kakav je strah ušao u roditelje te djece koja, možda, ponovo treba da idu u bolnicu na liječenje, a da za to ne budemo imali dovoljno novčanih sredstava", rekla je Vučkovićeva.

Kako kaže, neograničen internet je postao veliki problem.

"Nekad prije, u ne tako davna vremena, čovjek bi otišao na kiosk, kupio novine, došao kući i pročitao od prvog do zadnjeg slova. Sad smo došli do toga da, u principu, veliki broj ljudi na internetu čita samo naslove. Niko ne čita ono što je unutar vijesti i to je ono zbog čega je javnost bila zbunjena", ističe Vučkovićeva.

Ona ističe da je Fond solidarnosti "Duša djece" primarno osnovan sa ciljem da se smanji broj djece koja se liječe putem SMS poruka.

"Građanima je data mogućnost da učestvuju u finansiranju Fonda putem akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" i da tako pokažu svoju solidarnost, ali se Fond primarno finansira iz institucija i 300.000 radnika koji svaki mjesec uplaćuju doprinose", dodala je Vučkovićeva.

Duško Brkljač, djed djevojčice Biljane Udovičić koja se liječi u inostranstvu, istakao je da politikanstvo određenih pojedinaca koji neprovjerenim i neutemeljenim činjenicama obmanjuje janost, dovodi u pitanje značaj Fonda solidarnosti "Duša djece".

"Da nije bilo Fonda ne bi bili u prilici da dođemo do najvećih zrastavnih centara u Evropi, jer zrastavna zaštita nije mogla biti pružena u Republici Srpskoj ili Srbiji jer je nastao problem nakon operacije tako da je bilo neophodno liječenje u inostranstvu", navodi ona.

Brkljač smatra da je u ovakvim situacijama, kada se obmanjuje javnost, neophodno odgovorno pristupati i onemogućiti bilo koga da blati ovakvu instituciju koja ne postoji u našem bliskom okruženju.

"Fond nije apstrakcija već konkretno mjesto gdje se dobija pomoć u najtežim trenucima. Onda kada mislite da ne postoji izlaz i rješenje, dobijete objevještenje da postoji fond i tamo neki ljudi koji su spremni da vas saslušaju i da vam daju konkretne smjernice kako nastaviti liječenje", naglasio je Brkljač za RTRS