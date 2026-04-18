Vukanović opleo po Stanivukoviću: Pogledajte Banjaluku i haos, zar to treba da se prelije na Srpsku?

ATV
18.04.2026 09:32

Небојша Вукановић
Pitanje zajedničkog nastupa opozicije i dalje je pod znakom pitanja. Umjesto dogovora, sve su izraženije podjele i lični animoziteti.

Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red, ranije je jasno poručio da ne želi da sjedi za istim stolom sa predsjednicom Narodnog fronta Jelenom Trivić, a ako je suditi po njegovim posljednjim istupima, čini se da od tog stava ne odustaje, osim ako ga nije ubijedio predsjednik SDS Branko Blanuša, koga je, nedavno, ugostio u Trebinju.

Vukanović za Srpskainfo kaže da su na tom sastanku dodatno utvrđeni stavovi zašto je neophodno da Blanuša bude kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske.

– Insistiramo na tome. Dovoljno je pogledati Banjaluku i vidjeti kako je to kada nestručni ljudi dođu na čelo grada, kakav haos nastane. Od sječe stabala do ostalih problema, zar to treba da se prelije na nivo Srpske? Ne trebamo slijediti Aleksandra Vučića, kao što to čine predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. Vučić se sastao sa Miloradom Dodikom drugi put u posljednjih pet dana, pa će ponovo u nedjelju, pa onda iduće sedmice. Za 12 godina nije našao pet minuta vremena da razgovarala s opozicijom i sad on treba da nam bude selektor – kaže Vukanović.

On kaže da je uvjeren da će Blanuša biti kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske.

– Stanivuković, ako ne odustane, biće kandidat režima s ciljem da napravi što veću štetu opoziciji i nakon toga napravi koaliciju s Dodikom poslije izbora – tvrdi Vukanović.Na sastanke opozicije, naglasio je, neće se odazvati. Dovoljni su mu, kaže, sastanci sa Blanušom.

– Ostalo je da Trivićeva i Stanivuković prihvate Blanušu kao kandidata za predsjednika i poslije toga su svi problemi u opoziciji riješeni. Sa Trivićevom ne namjeravam razgovarati do izbora. Iznevjerila je naše povjerenje – kaže on.

Vukanović smatra da se Blanuša neće povući pred Stanivukovićem.

– Povlačenje Blanuše bi napravilo bi ogromnu štetu SDS, došlo bi do velikih turbulencija. On može da bude faktor okupljanja unutar SDS, ali i opozicije. Ako bi se on povukao, a vjerujem da nema šanse da do toga dođe, kako sam ga shvatio, tu bi najveću cijenu platio SDS. Ne bi se bavili predizbornom kampanjom, nego unutrašnjim sukobima – rekao je Vukanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

