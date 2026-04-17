Vipotnik: Sječa 25 zdravih stabala rezultat samovolje i neznanja

Autor:

ATV
17.04.2026 15:27

Бојан Випотник
Sječa oko 25 zdravih stabala na obali Vrbasa izaziva ogorčenost i nevjericu svih koji su rasli na obalama ove rijeke, te odgovornost za to treba da snose oni koji su sječu isplanirali i naredili, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

- Sječa zdravih stabala da bi se napravila još jedna slikovnica o Banjaluci na vodi i sagradilo još jedno Potemkinovo selo koje bi sakrilo da se ispod blistavih kulisa krije samovolja, neznanje i potpuno odsustvo odgovornosti Gradske uprave, izazivaju ogorčenost i nevjericu - rekao je Vipotnik.

On je naveo da priča o banjalučkoj rivijeri, koja se uporno gura, bez usvojenih prostorno-planskih dokumenata, dozvola, ne vodeći računa o objektima i zonama koji su pod zaštitom, možda može donijeti lajkove na društvenim mrežama, ali će trajno uništiti obale Vrbasa, aleje, prepoznatljivo gradsko jezgro.

Vipotnik je istakao da naknadna pamet, izazvana protestima zbog sječe stabala uz Vrbas, predstavlja gašenje požara dječjim pištoljem na vodu, odnosno sedativ za javnost, piše Srna.

- Nije u redu da budu kažnjeni oni koji su držali sjekiru, jer oni tom sjekirom časno zarađuju svoj hljeb sa sedam kora. Ostavke i kazne treba da snose oni koji su tu bespravnu sječu isplanirali i naredili - poručio je Vipotnik.

Iz "Voda Srpske" saopšteno je da ova javna ustanova nije dala saglasnost za sječu stabala uz rijeku Vrbas u Banjaluci, te da je isključiva odgovornost za uništavanje biodiverziteta na tom području na Gradu i licima koja su sjekla drveće.

Centar za životnu sredinu objavio je video iz Banjaluke koji prikazuje da je posječeno više od 25 stabala uz Vrbas.

- Pitamo grad Banjaluku ko je i zašto posjekao oko 25 stabala i to pretežno vrba koje su ukras ove rijeke i bitan dio njenog eko-sistema? ️Da li je ovo takozvano uređenje obale, da li se stabla sijeku da bi im se korijenje zabetoniralo? Zašto se ubijaju zdrave vrbe, simbol Banjaluka?! - naveli su iz ovog centra.

