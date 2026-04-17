Još benzinskih pumpi se priključilo akciji u Srpskoj

17.04.2026 15:16

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske ažuriralo je danas, 17. aprila 2026. godine, u skladu sa sklopljenim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji u realizaciji Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima, listu privrednih subjekata koji učestvuju u realizaciji ove mjere.

U realizaciju ove mjere uključeno je 35 trgovaca na malo naftnim derivatima sa ukupno 246 prodajnih mjesta širom Republike Srpske.

Lista je ažurirana sljedećim privrednim subjektima:

1. „Egzotik“ d.o.o. Prijedor

2. „Teko promet“ d.o.o. Bijeljina

3. „Dragstes“ d.o.o. Brčko.

Poziv privrednim subjektima za učešće u ovoj mjeri ostaje otvoren tokom cijelog perioda važenja Odluke, odnosno do 16. maja 2026. godine, a liste uključenih privrednih subjekata biće redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku: http://skr.rs/zKyr.

