Dodik: Jasenovac je bio Aušvic Balkana

Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da je ustaški koncentracioni logor Jasenovac u NDH, srpska i jevrejska trauma, bio Aušvic Balkana.

Dodik je na komemorativno-edukativnom skupu o Jasenovcu istakao da je ovaj logor bio mjesto sistematskog nehumanog i necivilizovanog postupanja prema ljudima u kojem je počinjen genocid, koji još nema svjetsku verifikaciju.

"Sada vidim svjetlo u kome srpski i jevrejski narod, zajedno sa Romima, vraćaju tu temu i iznose činjenice u javnost kako bi na pravi način mogao da se sagleda obim tih zločina", rekao je Dodik.

Ukazao je da ubijanje ukupno 700.000 Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu nije imalo nikakvu pravnu, pa ni moralnu osudu u bivšoj Jugoslaviji, jer je komunizam, propagirajući ideologiju bratstva i jedinstva, bježao od toga da prikaže Hrvate, odnosno NDH, kao nekoga ko je sistematski sproveo taj zločin.

Dodik je istakao da je državna politika NDH bila - ubiti svaki dan dijete, ženu, bilo koga, ali da je komunizam to sakrio i tako ponovo ubio sve te ljude.

"Šapatom se pričalo o Jasenovcu. Sada znamo da je on u globalnom smislu Aušvic Balkana, jer je tu nekoliko desetina metoda ubijanja izmišljano svaki dan, od drvenog čekića, pa do srbosjeka. Samo mali broj naših ljudi je preživio", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Uvijek se, kaže, postavljalo pitanje kako je moguće da partizani koji su bili u tom kraju nikada nisu pokušali da oslobode Jasenovac, odnosno da ga zauzmu i spriječe zločine.

"To nikada neće biti objašnjeno. Beograd je oslobođen u oktobru 1944. godine, dok je Jasenovac živio do aprila 1945. godine", ukazao je Dodik.

Stradanja u Jasenovcu, kaže Dodik, nemaju politiku, ali sve što se dešavalo poslije bilo je politika.

"Politika bivše komunističke Jugoslavije je bila - ne diraj Sajmište, ne diraj Jasenovac, ne diraj Jadovno, nemoj pominjati Prebilovce, srpsko selo kod Čapljine u Hercegovini, u kojem je od 1.100 žitelja u jednom danu ubijeno 880", rekao je Dodik.

Postoje, kaže, ljudi iz drugih naroda koji misle da nije bilo dovoljno zla prema Srbima, Jevrejima i Romima, što je pokazao i proces raspada bivše Jugoslavije.

On je ukazao na politiku zaborava Jasenovca, što je doprinijelo tome da se nikada ne nazove pravim imenom kao mjesto genocida.

"Današnji Hrvati kažu da je to bio radni logor, a ne mjesto Holokausta i genocida. Ni danas nema svjetske verifikacije da je to mjesto genocida, a šta je drugo, nego upravo to", rekao je Dodik.

On je ukazao da je nekada njegov kraj - Kozara, bio pun ljudi, ali da nakon Jasenovca nije uspio da iznjedri nijednog regruta za vojsku više od 20 godina od tog zločina.

"To znači da su sistematski uništeni, ubijeni i da je zločin bio planiran. Ustaše su se nadmetale u zločinu kako bi se dodvorile svojim glavnim gospodarima - Nijemcima", rekao je Dodik.

Komemorativno-edukativnom skupu "Istina o Jasenovcu u NDH /1941-1945/: Istorijske perspektive, sjećanje i dokumentacija" prisustvuju predstavnici jevrejskog naroda iz Srbije i Sjedinjenih Država.