Talić: Zakonskim regulativama obezbijedićemo besplatne placeve u Banjaluci

Dobra informacija za građane je da je poslije usvajanja Zakona o stvarnim pravima u Narodnoj skupštini Republike Srpske došlo do mogućnosti na pravičan način sve lokalne uprave i samouprave da rade na ispravan način, a vezano za dodjelu imanja i zemljišta.

"Što se tiče grada Banjaluka ta ideja je postojala, ali ona nije bila transparentna i nije bila ispravna, niti je imala uporište u zakonu", rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Nenad Talić i dodao:

"Poslije donošenja Zakona u Narodnoj skupštini, vidimo da je Trebinje već pokrenulo tako nešto i da oni na svojoj skupštini donose već pravilnike, odluke i komisije. Tako nešto desiće se i u Banjaluci na sjednici 28. aprila gdje će Skupština grada Banjaluka takođe donijeti i imenovati jednu komisiju i donijeti dodatne podzakonske akte i pravilnike.

Talić navodi da će sada konačno moći biti usvojena ideja koja je postojala.

BiH Vulić: Ministarstvo bezbjednosti donosi odluke o graničnim prelazima, a ne Upravni odbor UIO

"To je da se određenim kategorijama stanovništva grada Banjaluke dodijele besplatni placevi. Te kategorije mogu biti mlađi bračni parovi, ali i ljudi lošijeg imovinskog stanja, kategorije boraca, ratni vojni invalidi", kazao je Talić.

Komentarišući to da je gradonačelnik Banjaluke već podijelio određene placeve mladim bračnim parovima Talić kaže da nije upoznat da je nešto dijeljeno od strane grada.

"Iako je to bilo tako, to nisu bile zakonski regulisane stvari", kazao je Talić.

Sa takvom idejom se, kaže Talić, tek sada može početi nakon donošenja zakona.

#Zvanično ispred Grada Banjaluka tako nešto nije objavljeno to je moglo biti samo u privatnoj režiji. Bilo kakva imovina grada kada se dodjeljuje ili prodaje mora se donijeti odluka Skupštine grada. Sve što se donosi mimo skupštine, nije u zakonskim okvirima i nema pravni status", izjavio je Talić, prenosi RTRS.