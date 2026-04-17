Logo
Large banner

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

Autor:

ATV
17.04.2026 12:55

Komentari:

0
Специјални изасланик америчког предсједника за борбу против анисемитизма рабин Јехуда Каплоун са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком у Београду на комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: историјске перспективе, сећање и документација".
Foto: ATV

Komemorativno-edukativni skup "Istina o Jasenovcu u NDH /1941-1945/: istorijske perspektive, sećanje i dokumentacija" počeo je u Beogradu u prisustvu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Skup se održava u prostorijama Saveza jevrejskih opština u Beogradu, a upriličen je u susret obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH u Donjoj Gradini u ned‌jelju, 19. aprila.

Učesnici skupa su, između ostalih, specijalni izaslanik američkog predsjednika za borbu protiv anisemitizma rabin Jehuda Kaploun, predsjednik Američkog udruženja jevrejskih advokata i pravnika Robert Garson, rabin Jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asijel i direktor Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Dušan Pavlović.

Skupu prisustvuju, između ostalih, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, član američkog Savjeta za njegovanje sjećanja na Holokaust Robert Garson i viši savjetnik u Stejt departmentu Džejkob Ashendorf.

Rabin Jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asiel izjavio je ranije Srni da ovim skupom žele da se molitveno sjete žrtava, prenosi Srna.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan uručio odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić - heroini Jasenovca

U Spomen-području u Donjoj Gradini u ned‌jelju će biti služen parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida u NDH i položeni vijenci i cvijeće na grobno polje Topole, nakon čega je planirano obraćanje zvaničnika.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

NDH

Jasenovac

Beograd

Donja Gradina logor

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner