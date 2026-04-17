Karan uručio odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić - heroini Jasenovca

Autor:ATV
Komentari:1
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas u Banjaluci odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić, svjedoku golgote i preživjeloj heroini koncentracionog logora Jasenovac.
Biće održana i premijera filma "Posljednji svjedok" koji govori o njenom životu.
Film "Posljednji svjedok" biće premijerno prikazan povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
Jelena Buhač Radojčić preživjeli je logoraš Stare Gradiške, po čijoj životnoj priči je nastao scenario za igrani film "Dara iz Jasenovca".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
55 min0
Društvo
1 h0
Region
59 min0
Banja Luka
1 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
16 h18
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu