Karan uručio odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić - heroini Jasenovca

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas u Banjaluci odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić, svjedoku golgote i preživjeloj heroini koncentracionog logora Jasenovac.

Biće održana i premijera filma "Posljednji svjedok" koji govori o njenom životu. Film "Posljednji svjedok" biće premijerno prikazan povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Jelena Buhač Radojčić preživjeli je logoraš Stare Gradiške, po čijoj životnoj priči je nastao scenario za igrani film "Dara iz Jasenovca".

