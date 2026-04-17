Karan uručio odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić - heroini Jasenovca

17.04.2026 12:22

Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручује одликовање Јелени Бухач Радојчић, свједоку голготе и преживјелој хероини концентрационог логора Јасеновац.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas u Banjaluci odlikovanje Jeleni Buhač Radojčić, svjedoku golgote i preživjeloj heroini koncentracionog logora Jasenovac.

Biće održana i premijera filma "Posljednji svjedok" koji govori o njenom životu.

Svijet

Zaharova: Međunarodni sud pravde postao mjesto pravnog rata

Film "Posljednji svjedok" biće premijerno prikazan povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Jelena Buhač Radojčić preživjeli je logoraš Stare Gradiške, po čijoj životnoj priči je nastao scenario za igrani film "Dara iz Jasenovca".

Premijera Posljednji svjedok

Siniša Karan

predsjednik Republike Srpske

Jasenovac

Jelena Buhač Radojčić

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Međunarodni sud pravde postao mjesto pravnog rata

55 min

0
Околина Фоче. Ријека Тара окупана сунцем, окружена брдима и шумом током прољећног дана.

Društvo

Rafting avantura na Tari uz potpunu pokrivenost 4G m:tel mrežom

1 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

Dojave o podmetnutim bombama u tržnim centrima i školama u Crnoj Gori

59 min

0
Воде Српске: Није дата сагласност за сјечу стабала уз Врбас, одговорност на Граду Бањалука

Banja Luka

Vode Srpske: Nije data saglasnost za sječu stabala uz Vrbas, odgovornost na Gradu Banjaluka

1 h

1

Više iz rubrike

Влада Српске о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима

Republika Srpska

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Premijerom filma "Posljednji svjedok" podsjetiti se svih strahota koje je počinila NDH

4 h

1
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Izmjene Zakona o pravima boračkih kategorija veliki iskorak

16 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak o duelu Minić-Stanivuković: Treba li podsjetiti na sudbinu Ukrajine kada je izabrala glumca?

16 h

18

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

