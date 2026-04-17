Dojave o podmetnutim bombama u tržnim centrima i školama u Crnoj Gori

17.04.2026 12:15

Foto: ATV
Foto: ATV

Crnogorska policija preduzima hitne protivdiverzione mjere i preglede objekata nakon dojava da su postavljene ekslozivne naprave u dva tržna centra u Podgorici i jednom u Budvi, te u nekoliko škola u Nikšiću.

Uprava policije obaviještena je jutros da je na više adresa, među kojima i medijskih kuća u Crnoj Gori, stigao mejl u kojem se navodi da su u dva tržna centra u Podgorici preko puta naselja Siti kvart i u tržnom centru u Budvi u Mediteranskoj ulici postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane.

Policija je obaviještena i da je na mejl adrese obrazovnih ustanova stigao mejl u kojem se navodi da su eksplozivne napravene postavljene i u nekoliko škola u Nikšiću postavljene, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Policijski službenici su o svemu upoznali nadležna tužilaštva i preduzimaju hitne protivdiverzione mjere i preglede ovih objekata, o čijem će ishodu javnost biti upoznata po završetku ovih aktivnosti.

