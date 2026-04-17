Trojica muškaraca uhapšena zbog pljačke 20.000 evra

Autor:

ATV
17.04.2026 09:58

Foto: Unsplash

Zagrebačka policija rasvjetlila je razbojništvo u poslovnici Finansijske agencije na Črnomercu u Zagrebu iz maja prošle godine i uhapsila trojicu hrvatskih državljana, starosti 44, 45 i 47 godina, od kojih 47-godišnjak ima i srpsko državljanstvo, osumnjičenih za krađu oko 20.000 evra.

Policija je, javlja hrvatski Indeks, saopštila da su osumnjičeni predati pritvorskom nadzorniku, a da su dvojica od ranije poznata po pljački zlatare izvršenoj u martu ove godine.

Istragom je utvrđeno da su 44-godišnjak i 47-godišnjak uhapšeni 13. marta neposredno nakon razbojništva u zlatari u tržnom centru na Ljubljanskoj aveniji, nakon čega su povezani i sa pljačkom Fine iz 2025. godine, u kojoj je učestvovao i 45-godišnjak, uhapšen 15. aprila.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni su razbojništvo 8. maja 2025. godine detaljno isplanirali.

Dva dana ranije ukrali su automobil u Novom Zagrebu, dok su na području Trnja skinuli registarske tablice sa drugog vozila i postavili ih na ukradeni automobil.

Na dan pljačke, 44-godišnjak i 47-godišnjak ušli su u poslovnicu maskirani fantomkama, kačketima i kapuljačama, obučeni u tamnu odeću, dok ih je 45-godišnjak čekao u vozilu.

Uz prijetnju pištoljima, zaposlene su primorali na saradnju, a radnicu obezbjeđenja natjerali da legne na pod.

Iz kase i sefa odnijeli su oko 20.000 evra, nakon čega su pobjegli.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 20.000 evra, a protiv sve trojice podnijeta je krivična prijava Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu.

(Tanjug)

