Мушкарац (68) ухапшен због сумње да је малољетницу наводио на слање порнографских снимака

Аутор:АТВ
Коментари:0
Службеници Управе полиције Црне Горе ухапсили су Х.Х (68) из Плава због сумње да је малољетницу наводио на слање порнографских снимака путем друштвене мреже Инстаграм.
Како наводе, ухапшен је Х.Х. (68) из Плава и он ће у законом предвиђеном року бити спроведен поступајућем основном државном тужиоцу у Плаву.
Регион
“Сумња се да је кривично дјело за које се терети извршио на начин што је од почетка марта до почетка априла текуће године упућивао поруке и остваривао видео позиве са оштећеном малољетницом којом приликом јој је и слао и приказивао непримјерен садржај, те захтјевао достављање фотографија непримјереног садржаја путем друштвене мреже “Инстаграм”, стоји у саопштењу полиције.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Тренутно на програму