Radnik nije dobio platu, pa zapalio fabriku

Zaposleni logističke firme optužen da je izazvao požar koji je uništio robu vrijednu više od 500 miliona dolara i zgradu od preko 100 miliona, dok je u objektu bilo najmanje 20 ljudi.

U jednom od najvećih industrijskih požara u Južnoj Kaliforniji u posljednje vrijeme, vlasti tvrde da je radnik logističke kompanije namjerno zapalio ogromno skladište i potom se time hvalio, ostavljajući za sobom štetu koja se mjeri stotinama miliona dolara i pokrećući ozbiljna pitanja o motivima i bezbjednosti na radnom mjestu.

Muškarac optužen da je snimio sebe kako pali skladište od 1,2 miliona kvadratnih stopa u Južnoj Kaliforniji ranije ove nedjelje, navodno se privatno hvalio tim djelom nakon što ga je počinio, saopštili su federalni tužioci.

Čamel Abdulkarim (29) iz Hajlenda suočava se sa saveznim i državnim optužbama u vezi sa požarom koji je u uništio skladište papirne robe kompanije Kimberly-Clark u Ontariju, što je izazvalo masovnu intervenciju vatrogasaca sa šest uzbuna. Trebalo je da se pojavi pred sudom u okrugu San Bernardino radi izjašnjavanja o krivici, ali je ročište odloženo zbog neotkrivenih zdravstvenih razloga.

Policija je identifikovala Abdulkarima kao zaposlenog u kompaniji NFI Industries, logističkoj firmi koja sarađuje sa proizvođačem papira. Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako osoba pali palete toalet papira uz reči: "Trebalo je da nas bolje plate.“

Prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Esejli rekao je da je Abdulkarim u telefonskom razgovoru sa prijateljem uporedio sebe sa Luigijem Manđoneom, koji je optužen za ubistvo izvršnog direktora kompanije UnitedHealthcare, Brajana Tompsona, u decembru 2024. godine, piše Kamatica.