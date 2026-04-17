Prilikom pada helikoptera osam osoba poginulo

Autor:ATV
Komentari:0
Osam članova posade i putnika je poginulo kada se srušio helikopter između plantaža palminog ulja na indonežanskom ostrvu Borneo, saopštili su danas zvaničnici.
Helikopter Airbus H130, u vlasništvu kompanije PT Metju Er Nusantara, izgubio je kontakt pet minuta nakon polijetanja iz okruga Melavi u provinciji Zapadni Kalimantan, navedeno je u izveštaju indonežanskih službi, prenio je AP.
Letjelica je bila na putu ka drugoj plantaži u okrugu Kubu Raja, kada je nestala sa radara.
Spasilačke ekipe su kasnije pronašle olupinu u gustim šumama okruga Sekadau i potvrdile smrt svih putnika i članova posade.
Među poginulima je bio i jedan državljanin Malezije, saopštili su nadležni.
Indonezija, arhipelag sa oko 270 miliona stanovnika, često se suočava sa ozbiljnim saobraćajnim nesrećama, uključujući avionske i helikopterske padove, kao i pomorske nesreće, navodi AP.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Hronika
1 h0
Region
1 h0
Auto-moto
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Trenutno na programu