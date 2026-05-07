Svijet strahuje od poteza Irana

07.05.2026 17:22

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Vojni analitičar Majkl Klark smatra da je Vašington u nezavidnoj poziciji kada je u pitanju rat sa Iranom i da samo traži izlaznu strategiju.

"Mislim da smo stigli do tačke u kojoj SAD sada očajnički želi da izađe iz sukoba i traži način koji može da se predstavi kao nekako bolji od sporazuma iz 2015. godine", navodi Klark za "Skaj Njuz".

Dodaje kako se u Vašingtonu priča o mnogim stvarima, ali da će stvarnost biti drugačija.

"U stvarnosti, to će izgledati veoma slično starom sporazumu, ali pod nešto lošijim uslovima jer Iranci sada imaju mnogo tvrđe rukovodstvo nego što su imali 2015. godine", ističe analitičar.

Jedna od ključnih promjena u odnosu na predratno stanje jeste iranska demonstracija moći u ključnom morskom prolazu.

Analitičar ističe da je Teheran sada svjestan svoje poluge koju ranije nije koristio u ovoj mjeri.

"Oni sada znaju koliko je lako blokirati Ormuski moreuz, učiniti ga neplovnim veoma, veoma jednostavno, što 2015. nisu mogli da urade", objašnjava Klark.

Upravo je blokada moreuza nanijela najveću štetu svjetskoj ekonomiji i natjerala Trampovu administraciju na redefinisanje ciljeva.

Opasnost od Rusije i Sjeverne Koreje

Iako Klark navodi da je Iran "nekoliko godina udaljen" od obnove svojih nuklearnih postrojenja nakon žestokih američko-izraelskih udara, upozorava da to nije trajna garancija bezbjednosti.

"To ne sprečava nekoga poput Sjeverne Koreje ili Rusije da im u budućnosti daju potrebne materijale i tehnologiju", zaključuje Klark.

