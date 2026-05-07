Francuski nosač aviona plovi ka Hormuškom moreuzu

Francuski nosač aviona na nuklearni pogon Šarl de Gol (Charles de Gaulle) plovi prema Hormuškom moreuzu u pripremi za moguću odbrambenu misiju, čiji je cilj ponovno uspostavljanje bezbjedne plovidbe. Francusko Ministarstvo oružanih snaga saopštilo je u srijedu da je nosač prošao Suecki kanal te ušao u Crveno more. Taj strateški plovni put blokiran je zbog rata između SAD-a, Izraela i Irana.

Inicijativu za uspostavljanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer). Istakli su da će operacija biti isključivo odbrambenog karaktera te da će biti pokrenuta tek nakon završetka trenutnih ratnih sukoba. Glavni cilj je obnova slobode plovidbe u moreuzu.

Hormuški moreuz je prije izbijanja rata bio jedna od najvažnijih pomorskih ruta na svijetu. Kroz njega je prolazilo približno 20 odsto ukupne svjetske trgovine naftom, što potvrđuje njegovu izuzetnu ekonomsku i energetsku važnost.