Tramp udario na Evropu, ponovo

07.05.2026 12:22

Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je potpisao novu američku strategiju za borbu protiv terorizma, gdje je posebno izdvojena Evropa kao region.

Strategija se takođe fokusira na iskorjenjivanje "nasilnih ljevičarskih ekstremista", uključujući "radikalno pro-transrodne" grupe, dok Trampova konzervativna administracija pojačava političke napade na protivnike.

Dokument dodatno stavlja narkokartele u sjevernoj i južnoj Americi u središte antiterorističkih napora.

Evropa na udaru žestokih kritika

Međutim, neke od najžešćih formulacija usmjerene su prema Evropi, domu brojnih američkih saveznika koji će biti uznemireni što se njihov kontinent ponovo našao na meti Trampove administracije.

"Svima je jasno da dobro organizovane neprijateljske grupe iskorišćavaju otvorene granice i s njima povezane globalističke ideale. Što više ove strane kulture rastu i što duže traju sadašnje evropske politike, to je terorizam zagarantovaniji", navodi se u strategiji.

Usvojeni dokument je posebno izdvojio istorijsku ulogu Starog kontinenta, ali i da bi dosadašnja praksa trebalo da se obustavi.

"Kao rodno mjesto zapadne kulture i vrijednosti, Evropa mora odmah da deluje i zaustavi svoje namjerno propadanje", stoji u strategiji koju je predvodio koordinator za borbu protiv terorizma Sebastian Gorka.

U izvještaju se navodi da evropske države ostaju najvažniji i dugoročni partneri SAD-a u borbi protiv terorizma.

"Svijet je sigurniji kada je Evropa snažna, ali Evropa je ozbiljno ugrožena i istovremeno je meta terorizma i inkubator terorističkih prijetnji", piše u ovom dokumentu.

Nove kritike Evrope dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je Trampova nova strategija nacionalne bezbjednosti navela da se kontinent suočava s civilizacijskim brisanjem zbog imigracije.

Tramp je takođe nedavno napao evropske saveznike u okviru NATO zbog toga što nisu pomogli u njegovom ratu protiv Irana.

Gorka je rekao da će se zvaničnici administracije kasnije ove sedmice sastati sa saveznicima kako bi razgovarali o tome kako mogu da ojačaju svoje antiterorističke strategije.

"Kao što je Tramp vrlo jasno rekao, ozbiljnost vas kao partnera i saveznika merićemo prema tome koliko doprinosite", rekao je novinarima, dodajući da SAD očekuje više od svojih partnera.

Ljevičarske grupe ostaju velika preokupacija administracije republikanskog predsednika, a strategija cilja ono što naziva "nasilnim ljevičarskim ekstremistima, uključujući anarhiste i antifašiste".

U dokumentu se navodi da će američki antiteroristički napori prioritetno raditi na brzom identifikovanju i neutralizaciji nasilnih sekularnih političkih grupa čija je ideologija antiamerička, radikalno pro-transrodna i anarhistička.

