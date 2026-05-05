Završićete u klanici: Jeziva prijetnja Amerikancima

ATV
05.05.2026 20:51

Foto: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

Aktuelni visoki savjetnik iranskog vrhovnog verskog vođe ajatolaha Hamneija i bivši ministar spoljnih poslova Irana Ali Akbar Velajati upozorio je američke marince da su žrtve američkog predsjednika Donalda Trampa.

U objavi na svom nalogu na mreži Iks, Velajati je uputio upozorenje članovima posade američkog ratnog broda "USS Tripoli" koji se trenutno nalazi u vodama Persijskog zaliva blizu Irana sa misijom sprovođenja blokade i ukidanja iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prenosi iranska državna televizija "Pres".

"Vi ste statisti u filmskoj predstavi za Trampove sljedeće predsjedničke izbore. Vaš predsjednik nije uspio da spasi američke snage u prethodnim ratovima", poručio je Velajati.

On je upozorio američke marince da će ih doprinos Trampovom "kockanju u Persijskom zalivu koštati života".

"Sada ste zaduženi da spasavate finansijske interese u našem regionu, ali ćete na kraju završiti u klanici", navodi se u objavi na mreži Iks koju je Velajati uputio američkim marincima.

Ovo upozorenje je objavljeno dan nakon što su iranske i američke pomorske snage razmijenile vatru u blizini Ormuskog moreuza, a Tramp saopštio da je naredio operaciju ukidanja iranske kontrole tranzita tereta preko Ormuskog moreuza.

Horor svadba: Mladoženja ubijen dok je išao po mladu

Nestala Epstinova žrtva: Misterija potresa Njujork

Ko je najveća stipsa među milijarderima

Rusija žestoko odgovorila: Ubijen heroj Ukrajine

Počinje retrogradni Pluton: Ovim znakovima slijedi najteži period života

Hercegovački genije izborio mjesto na prestižnom moskovskom državnom Institutu

Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

Boban Kusturić pronađen mrtav

