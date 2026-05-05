''SNSD uskoro predstavlja nacionalni razvojni program Srpske''

SNSD će u narednih sedam do deset dana predstaviti javnosti nacionalni razvojni program Republike Srpske, rekao je za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Sa tim programom ćemo izaći u javnost kada se vratim iz Rusije", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su planirane investicije u Republici Srpskoj 6,6 milijardi KM za brojne projekte koji će biti realizovani u narednom periodu i da su oni uključeni u taj nacionalni razvojni program.

Dodik ističe da će biti evidentiran svaki od programa i u svakoj lokalnoj zajednici gdje će biti prepoznatljivo šta je urađeno.

"U Republici Srpskoj 1,1 milion ljudi pravi ekonomiju od 20 milijardi KM, što je naš bruto društveni proizvod i to govori da je iznos investicija 30 odsto od tog iznosa", pojasnio je Dodik.

Dodik je napomenuo da se uspješnim smatra društvo koje ima 20 odsto domaćeg bruto društvenog proizvoda u investicijama.

Republika Srpska Dodik: Šmitove odluke imale posljedice, očekujem raspravu u Savjetu bezbjednosti

"Kada bi neko ozbiljan analizirao naša ekonomska kretanja, mora bi da `nam skine kapu` jer smo sve to postigli u nemogućim političkim okolnostima. Problem je što se ovd‌je svi identifikuju sa idealnim modelom. Međutim, bio je problem i ratova koji je doveo do povećanja cijene nafte", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Srpska "skinula" akcizu na gorivo dok je opozicija tražila da odluku o tome treba premjestiti u Savjet ministara, što bi značilo prenos nadležnosti.

"Za razliku od njih, oslobodili smo 10 feninga, ali su globalne okolnosti takve kakve jesu. Preživjeli smo nekoliko kataklizmi, a jedna od njih je bila i poplava 2014. godine čija je šteta tada bila veća od dvije milijarde KM. Sve smo sanirali i umjesto da smo gradili novo, morali smo da popravljamo ono što smo napravili ranije", rekao je Dodik.

"GRADSKA UPRAVA DUGUJE 60 MILIONA IZVOĐAČIMA"

Dodik je naveo da je SNSD prije 25 godina naslijedio nesređen grad Banjaluka, koji nije imao ni javnu rasvjetu i bio je običnija palanka, te da ga je doveo do razvijenog grada sa putnom infrastrukturom.

"Republika Srpska nije zadužena za razliku od Gradske uprave koja duguje 60 miliona izvođačima koji dolaze i meni se žale i traže mi pomoć kako da se riješe tog pitanja", rekao je Dodik.

Imate ljude koji kažu da su dali nekom Trećini toliko i toliko para, kaže Dodik, ali da neće da to rješavaju sudskim putem.

"To jednog dana mora da se sunovrati. Ne možete da napravite jednu stazu uz Vrbas koju potopi Vrbas i razvali i da na tome prikupljate političke poene. Ostao je grad prljav, neuredan, sve je promašeno", rekao je Dodik.

Istakao je da se promovišu neke neostvarene ideje te upitao gdje je najavljena gradska bolnica.

Republika Srpska Dodik za ATV: Posjeta Americi potvrda ozbiljne politike Republike Srpske

Napominjući da će sve opštine u Republici Srpskoj dobiti novac za izgradnju vrtića, bez obzira na političku opciju na vlasti, Dodik je rekao da iz Gradske uprave Banjaluka nije stigao nijedan zahtjev za izgradnju vrtića u tom gradu iako je 3.000 d‌jece na čekanju za upis.

Dodik je rekao da je nepodnošljiva korupcija u gradu Banjaluka kada je riječ o građevinskim dozvolama i regulacionim planovima.

"Ako Banjaluka to ne želi da vidi i podržava tu tu vrstu nereda, to je izbor građana, ja to poštujem. Ja samo hoću da ukažem na to kako neke stvari prolaze koje su životno značajne", zaključio je Dodik.