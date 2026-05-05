Dodik za ATV: Posjeta Americi potvrda ozbiljne politike Republike Srpske

Tačno je da je danas lakše sarađivati sa novom američkom administracijom nego što je to bilo sa prethodnom koja je bila veoma ostrašćena, negativna i neprijateljski raspoložena prema nama i našem položaju u BiH, rekao je za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Ključno pitanje je što ta administracija pod Bajdenom, Klintonom, Obamom i drugima imala jedna pristup ovdje u kojem je Dejtonski sporazum priča koja znači 'prevarimo Republiku Srpsku', uključimo je u mir, onda ćemo nizom reformi nekako učiniti da ona nestane, a da BiH, ta njihova lažna bajka i iluzija postane nešto što oni žele", rekao je Dodik.

Ističe da to, naravno, nije uspjelo.

"Nije uspjelo prvenstveno što oni žele zahvaljujući prvenstveno našim politika otpora koji nije bio nimalo jednostavan, bio je težak i izazovan u mnogo čemu i po mnoge ljude veoma loš. U svakom slučaju, mi smo ovdje zbog politike ideje koji drži ovaj narod na okupu i mi smo se suprotstavili toj ideji prethodne američke administracije koja je išla na ukidanje Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je istakao da su neke stvari uspjeli da pomjere prema centralizaciji.

"Najteža stvar je pravosuđe gdje su bukvalno tu nadležnost oteli od Republike Srpske i smjestili je na nivo Sarajeva i sada pokušavaju da kažu da se moraju poštovati odluke suda", rekao je Dodik.

On ističe da takva praksa postoji ako je sud objektivan i radi po zakonu.

"Ako sud ne radi po zakonu, šta onda? Ostaje taj problem koji muslimani sada koriste jedini instrument za nestanak Republike Srpske. Putem pravosuđa oni žele disciplinuju Srba, da im udare na njihov identitet, na njihova tri prsta, a druga stvar je da se putem tih odluka udari na najjače političke ljude i svako pod lažnim optužbama o kriminalu", rekao je Dodik.

On ističe da je svaka dobrostojeća firma u Republici Srpskoj u nekom je pravnom progonu na nivou Sarajeva.

"Možete da vidite da to nije slučaj sa federalnim. Ispada da je u Federaciji sve bajka, a samo ovdje su kriminalci i lopovi i to je nešto što narod Republike Srpske mora da razumije", rekao je Dodik.

On ističe da, po nekima, sam sam sebe gura, po njima, u neki pravosudni proces da ima neugodnosti.

"Nisu primjetili da sam ja branio ideju Republike Srpske i da sam pržio otpor jer nisam smio dozvoliti kao čovjek koji je biran od naroda da se povučen kukavički i da se ne bori za Republiku Srpsku.

"U takvim okolnostima došla je nova administraciju koju mi imamo povjerenje i ta administracija je učinila relaksaciju odnosa. Mi smo tu upali u jedna politički proces koji se pokazuje kao kapitalan za nas i za mnoge, a to je da je ta nova administracija rekla mi se nećemo miješati u izgradnju država. A BiH radi 30 godina na otimanju od Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je istakao da je već poznato da je predsjednik Amerike Donald Tramp čim je došao na vlast ukinuo USAID koji je činio sve da putem tzv. nevladinog sektora destabilizuje sva društva.

"Tako je bilo i sa Republikom Srpskoj. I danas to rade, sad su to evropski fondovi preuzeli, ali u suštini, ostaje ista priča o tome da su oni prisutni, ali je jednako istina da je Tramp srušio koncept USAID-a i omogućio malo vazduha za sve nas. I to treba poštovati", rekao je Dodik.

"SA PUTINOM U MOSKVI O STRATEŠKIM ODNOSIMA"

On je podsjetio da je tačno prije godinu dana bio progonjen i spriječen da krene na paradu u Moskvu jer nije imao slobodu kretanja.

Rekao je da će prekosutra putovati u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o međusobnim odnosima koji su na nivou strateških odnosa kako je to definisano ranije.

"Taj ambijent koji je tada bilo i koji je sada, neuporediv je", rekao je Dodik.

On je istakao da se pokazalo se da je lažna priča progon i presuda.

"Ovdje se radi o jednoj farsi koja se održava na prisilan način. On može da živi u nekom vremenu, ali istorijski ne može da doživi ništa drugo nego debakl koji će doživjeti jednog dana", rekao je Dodik.

On je istakao da se Republika Srpska vodila jednom ozbiljnom politikom koja je prepoznata zbog čega su skinute sankcije i nastavljeni razgovori.

Istakao je da je njegov posljednji boravak u Americi je bio potvrda jedne relaksirane atmosfere.

Dodiku je na Džudson Univerzitet u Čikagu uručena nagrada za liderstvo i demokratiju.

"Moram da kažem da je to bilo divno, pružena mi je mogućnost da iznesem sve stavove", rekao je Dodik.

"BiH JE NEODRŽIVA"

Dodik je poručio je da je BiH neodrživa zemlja, bez budućnosti i da kao državna zajednica nema metoda da se bilo šta dogovori.

"Srpski narod treba da prestane da se zanima za BiH osim u dijelu kako iz nje izaći. Važno je da istrajavamo u našem nacionalnom programu. Smrtna presuda za Srbe na prostoru Republike Srpske i Federacije BiH, u smislu gubljenja našeg identiteta i opstanka, zove se BiH", rekao je Dodik.

Ukazao je da jedino što žele Bošnjaci u BiH jeste da budu nadređeni, ali da to neće proći.

Dodik je konstatovao da Republiku Srpsku tjeraju iz BiH stalnim nametanjima, ali i vrijeđanjima, poput izjava da su Srbi genocidan narod, što nisu, niti mogu biti.

On je naveo da se osnova komunikacije u BiH zasniva na određenim okvirima i da je ona do sada bila moguća u okviru Ustava i Dejtonskog sporazuma.

Dodik je ponovio da je politika na nivou BiH krahirala, iako ima pojedinih Srba iz SDS-a koji kažu da se "može na nivou BiH".

"Možemo i mi, ali samo u okviru Ustava. To što iz SDS-a prihvataju da to bude izvan Ustava, to je stvar karaktera", zaključio je Dodik.

"GENERAL MLADIĆ NARODNI HEROJ SRPSKOG NARODA"

Predsjednik SNSD-a poručio je da je general Ratko Mladić, komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, narodni heroj srpskog naroda.

"Kada sam izjavio da Srbi istorijski gledano nikada nisu stajali iza zločinaca, pa ni iz sopstvenog naroda, u Sarajevu su odmah prebacili da sam rekao da se odričem nekoga. Mladić je vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovoga naroda. Shvatili oni to ili ne, to je tako", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je kao svjedok odbrane svjedočio u Hagu u procesima protiv prvog predsjednika Srpske Radovana Karadžića i generala Mladića.

Dodik je naveo da se Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nehumano ponaša prema generalu Mladiću, koji je evidentno lošeg zdravstvenog stanja.

"Ovo je zločin što rade prema Mladiću i Radovanu Karadžiću. Karadžić i Mladić su rukovodili Republikom Srpskom u najizazovnijim teškim vremenima. Odrekli su se ličnog komoditeta, nisu o tome vodili računa, nego su htjeli da obezbijede narodu neke osnove za slobodu", rekao je Dodik.

Istakao je da je takvo ponašanje prema bolesnom čovjeku nehumano.

"Sarajevo su naši politički neprijatelji i mislim da ne možemo napraviti nikakvu sigurnost sa njima. Svako jutrO ustanu u Sarajevu i razmišljaju kako nama napraviti zlo", rekao je Dodik.