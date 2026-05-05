Oglasio se Staša Košarac nakon što mu je pozlilo

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, koji je jutros zbog iznenadnih zdravstvenih problema zatražio medicinsku pomoć, zahvalio je svima koji su mu poslali poruke podrške i želje za brz oporavak.

Konstatujući da ubrzani tempo života, stres i svakodnevne obaveze neminovno ostave traga na zdravlje, Košarac je naveo da je u prethodnom periodu imao određene zdravstvene poteškoće, a da ga je organizam danas ozbiljno upozorio da ih više ne smije ignorisati i zanemarivati.

"Preporuke doktora se moraju ozbiljno shvatiti i u potpunosti poštovati", naveo je Košarac i dodao da je čuvanje zdravlja bitno za pojedinca, ali i porodicu.

Košarac je dodao da su do njega došli i pojedini negativni komentari na račun njegovog zdravstvenog stanja, ali da o tome neće jer, kako je naveo, ne zavređuju pažnju.

"Svim dobronamjernim ljudima još jednom iskreno zahvaljujem!", napisao je Košarac na "Instagramu".

Košarac nije mogao da prisustvuje današnjoj sjednici Savjeta ministara.