Oglasio se Staša Košarac nakon što mu je pozlilo

05.05.2026 18:47

Сташа Кошарац
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, koji je jutros zbog iznenadnih zdravstvenih problema zatražio medicinsku pomoć, zahvalio je svima koji su mu poslali poruke podrške i želje za brz oporavak.

Konstatujući da ubrzani tempo života, stres i svakodnevne obaveze neminovno ostave traga na zdravlje, Košarac je naveo da je u prethodnom periodu imao određene zdravstvene poteškoće, a da ga je organizam danas ozbiljno upozorio da ih više ne smije ignorisati i zanemarivati.

"Preporuke doktora se moraju ozbiljno shvatiti i u potpunosti poštovati", naveo je Košarac i dodao da je čuvanje zdravlja bitno za pojedinca, ali i porodicu.

Košarac je dodao da su do njega došli i pojedini negativni komentari na račun njegovog zdravstvenog stanja, ali da o tome neće jer, kako je naveo, ne zavređuju pažnju.

"Svim dobronamjernim ljudima još jednom iskreno zahvaljujem!", napisao je Košarac na "Instagramu".

Košarac nije mogao da prisustvuje današnjoj sjednici Savjeta ministara.

