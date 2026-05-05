Minić pozvao roditelje njegovatelje da se uključe u razgovor sa nadležnima

05.05.2026 16:24

Саво Минић
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je roditelje njegovatelje da se uključe u razgovor sa nadležnima kako bi se došlo do rješenja u vezi sa novčanim pravom za brigu o licu sa invaliditetom koje će biti od pomoći.

"Roditeljima njegovateljima upućujem poziv da ne upadaju u zamke i dozvole da se ovo pitanje politizuje. Previše je važno da bi postalo sredstvo za prikupljanje dnevnopolitičkih poena", naveo je Minić na Iks nalogu.

On je istakao da se lično založio da Vlada Srpske pronađe rješenje zbog ljudi koji, kako kaže, ovaj problem nose na svojim leđima 24 sata dnevno.

"Ukoliko predložena rješenja nisu prihvatljiva roditeljima, nemam ništa protiv da zakon ide u redovnu proceduru i da se održi skupštinska rasprava", naglasio je Minić.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pripremilo je izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koje podrazumijevaju uvođenje novčanog prava za brigu o licu sa invaliditetom koje je starije od 30 godina, a kojim bi roditelji njegovatelji nastavili da primaju naknadu u istom iznosu kao i za brigu o djetetu do 30. godine.

